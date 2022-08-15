【強姦菲傭】夫婦涉合謀強姦菲傭案　菲傭否認收150元性交嫌少惱羞成怒「屈」強姦

▲ 男被告陳暹德涉強姦菲傭。(林育慧攝)

32歲妻子涉協助和教唆44歲丈夫強姦菲傭，夫婦被控強姦及協助和教唆強姦等共4罪，案件今（15日）於高等法院續審。事主今續作供，女僱主一方盤問時指出，事主被發現與男僱主做愛後，曾遭女僱主責罵。事主其後發現只獲150元太少，加上被責罵，遂惱羞成怒「屈」僱主強姦，事主否認說法。

女被告代表律師指出，案發前事主X曾以僱主住址借錢購買新手機，X於案發後離開僱主住所後，仍一直被追債，X否認說法，並表示在港沒有向任何人借錢。

代表律師指出，案發當晚女被告發現X收錢與男被告做愛後，以廣東話責罵她。代表律師續指，X覺得男被告只給她150元實在太少，加上遭女被告責罵，於是惱羞成怒，把心一橫「屈」僱主強姦，一但成功更可追討賠償，X不同意所有說法，並否認曾聽聞有工人遭僱主對待差後，能夠追討數十萬元賠償。

代表律師續指出，X經常犯錯，女被告不滿其工作表現，故幾乎每天責罵X，X供稱並非每天。代表律師又指，女被告原在家照顧孩子，及至1月才出外工作。

代表律師問及X，早前於庭上多次疑似指控女被告對待孩子差，要求X說出有關情況。X供稱，曾看見女被告打女少主致手指流血，而女少主額頭亦有傷。X稱自己亦是母親，看到有關傷勢後感到受傷害。代表律師則指X說謊話，並指女被告十分愛錫子女，更不會打傷子女致流血。

兩名被告陳暹德(現年48歲)及其妻黎芷珊(現年36歲)，陳被控企圖強姦及強姦罪，黎則被控協助和教唆強姦及非禮罪，事發於2018年1月21日。

聆訊下午續。

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記者：林育慧