【NFT展覽】全港首個喵咪主題NFT藝術館　北角匯展出300幅貓咪Wain去度假作品

▲ Cat Fun House設置了喵次元彈珠館主題空間。(圖片由商場提供)

寵物藝術勝地「北角匯」與本地科創團隊CATCATION合作，於8月25日至10月9日設置全港首個以喵咪為主題的《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館。當中有300幅以貓咪為主題的NFT藝術品、多個喵化日本景點打卡位，另設有線上線下貓咪主題玩樂空間，可謂集結了貓、元宇宙、藝術三大元素。

NFT作品︰貓咪Wain去度假

全港首個以貓咪為主題的NFT藝術空間，帶來由本地NFT藝術家Ching Lee設計300幅以「貓咪Wain去度假」為主題之NFT藝術品。Ching Lee受英國殿堂級貓畫教父的Louis Wain啟發，創作出貓咪「Wain」，更以不同造型遊歷香港及日本等地的作品。在館內可見NFT作品以多元形式呈現，除供大家免費欣賞外，更可即場選購收藏。

現場更有將部份NFT畫作實體化，化身成6大立體打卡位，精靈非常的貓星人Wain將帶大家漫遊東瀛，一起在富士山下泡溫泉，吃遍日本屋台拉麵店，在擺pose拍照的過程中一解「鄉愁」。

▲ 日本景點打卡位︰喵化屋台拉麵店(圖片由商場提供)

期間限定︰Cat Fun House

特設兩大主題空間，分別為忍者貓道場，以及喵次元彈珠館，讓貓咪化身為忍者，或是大玩專為貓咪玩耍而設的巨型彈珠機，最有趣是主題空間內將設CAMERA-CAT動態影片攝錄機，透過特定鏡頭，拍下房中玩樂片段，經製作後參加者可獲發一段約15秒NFT動態影片。（參加者須下載「Coinbase Wallet」手機應用程式及創建賬戶後方可獲取）

The Point會員憑3,000積分可換領電子入場預留證一張。憑「預留證」於所選活動時段到達活動地點出示於場內以電子貨幣單一消費滿$100之消費單據（可為參加活動當天或前7日內之單據）可最多2人同時進入「忍者貓道場」或「喵次元彈珠館」一次，每次限時15分鐘。名額有限，先到先得。

手機遊戲及消費換領

各位貓奴們更可掃描指定QR Code，走進「未來忍者尋喵記」手機遊戲，化身未來忍者，在虛擬時光隧道中尋找指定貓咪「Wain」畫像，於限時內成功獲取指定分數完成任務，即有機會換領《Cat.Art.Metaverse》獨家NFT及商場電子贈券，贈券可在北角匯的寵物用品店使用。

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北角匯 x CATCATION《Cat.Art.Metaverse》NFT藝術館

日期：8月25日至10月9日

時間：10am-10pm

地點：北角渣華道北角匯1至3期

期間限定︰互動Cat Fun House

日期：8月25日至9月12日

地點：北角匯2期1樓114號舖《Cat.Art.Metaverse》藝術館內

記者︰劉妙賢

