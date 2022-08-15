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【天氣不穩】天文台：今日市區最高氣溫約33度　低壓區明起一連五日為本港帶來驟雨

社會 18:16 2022/08/15

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本港地區下午及今晚天氣預測 下午部分時間有陽光，天氣酷熱。(資料圖片)

天文台今日（15日）表示，酷熱天氣警告生效，正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度，呼籲市民做足防暑防曬措施及多飲水。

今日下午2時氣溫。(天文台截圖)

天文台表示，在呂宋附近的擾動雲團將會橫過南海北部，並靠近廣東沿岸，預料相關低壓區明日開始會為本港帶來驟雨。至於熱帶氣旋會否形成仍存在變數。天文台指會密切監察相關雲團發展，並提醒市民留意最新天氣消息。

天文台預測本港下午及今晚下午部分時間有陽光，天氣酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲。吹微風。展望預料一個低壓區會在未來一兩日影響南海北部，並為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。受廣闊低壓槽影響，本周中後期廣東沿岸仍有驟雨。隨著高空反氣旋在下周初增強，華南天色好轉。

隨著高空反氣旋在下周初增強，天文台預測下周一起日間炎熱或酷熱，下周二及周三最高氣溫將達33度。

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責任編輯：余思嵐

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