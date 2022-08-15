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【水果營養】水果越甜不代表熱量越高　營養師拆解15種夏季水果熱量

保健美顏 16:13 2022/08/15

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越甜水果熱量未必越高，營養師拆解15種夏季水果熱量。

夏季水果多汁又甜，吃到超甜水果固然開心，但也有不少人憂慮水果太甜，恐危害健康。對此，有營養師指出，以同重量的水果相比，越甜的水果熱量不一定越高；含水量跟營養組成都是造就熱量的關鍵。

最新影片：

台灣營養師高敏敏在Instagram專頁發文，指出會影響水果味覺甜度的關鍵，實際上是水果裡面「果糖、蔗糖、葡萄糖」這三種糖的比例。她舉例，若一樣都是每公克4kcal的水果，果糖吃起來最甜，蔗糖第二甜，葡萄糖吃起來最不甜。所以，吃起來很甜的水果，不代表熱量一定是最高，而是糖類比例很討喜。例如西瓜、甜香瓜等水果，既甜又有營養，卡路里也不高，是非常健康的水果選擇。

15種夏季水果熱量圖鑑（每100g含量計算數值）

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注意進食水果份量

高敏敏亦回應坊間常見關於進食水果的疑慮。她解釋，水果含豐富營養，但仍需注意掌握進食份量。建議一日可以吃2至3份水果，而1份水果約60Kcal、醣份15g，即約切好放碗裡8分滿的份量。同時她也提醒，非常不推薦以果乾當作水果進食，因果乾通常是加糖製作或烘乾處理過，令水果本身的重要營養素及水分流失。

對於甜味高的水果，有糖尿病患者擔心糖分高而不敢進食。高敏敏則解釋指糖尿病患者同樣可吃水果，只是需注意食用分量及進食時間點；建議可與正餐之間相隔1小時吃1份水果、一日吃2份為宜。普通市民若也覺得水果太甜，就少吃一點，注意份量即可。

內容獲「營養師 高敏敏」授權轉載。

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責任編輯：張沛

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