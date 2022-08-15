【老來得女】呂方一家三口親子裝遊山頂　寶貝女遺傳面圓單眼皮似足爸爸

58歲的呂方老來得女，自2020年與「網絡買餸天后」之稱的太太伍惠寶（Rainbow）結婚後，同年8月榮升爸爸，女兒日前生日，一家三口穿上淺藍色親子裝上山頂遊覽一天，非常幸福快樂。

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剛剛兩歲的女兒呂晨（Emma）長得精靈可愛，面圓圓及單眼皮，似足爸爸呂方，猶如餅印。早前表示因為要照顧女兒而瘦了一圈的呂方，從照片所見，回復發福身形，突出幸福的肚腩，他細心餵Emma食雪糕，露出一臉慈父的笑言，畫面十分有愛。

然後，一家三口還參觀了國學大師饒宗頤的「饒荷光影展」，Emma在展館內周圍走，非常活潑。而爸爸媽媽則為她拍照。

▲ 一家三口親子裝遊山頂。

呂方自從做了爸爸後，修心養性，陪這位「前世情人」長大，女兒剛滿月不久時，他接受專訪時，指自己跟工人姐姐學換片、洗澡及餵奶，當時因為湊初生B太繁忙，所以瘦了一圈。

他又指女兒出生後，修心養性，貪玩的他變得黐家：

年青時貪玩，追求自由，朋友來電便出去玩，但現在去中環只是剪頭髮，只想留在家陪太太和女兒。

而太太生產後，當時夫婦決定不請陪月員，所以親力親為輪住湊女，呂方指生兒育女是難得人生經歷，希望感受每一個過程，不捨得將責任給其他人代勞。

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責任編輯:王明芳