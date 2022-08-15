【公屋加租】公屋逆市加租不符社會期望　公屋聯會促房委會檢視租金調整機制

▲ 公屋聯會要求房委會檢視租金調整機制。(受訪者提供)

公屋戶今年10月起將按租金檢討機制加租1.17%，每戶平均加26元，但因應疫情房委會決定免除10月起首12個月的加租金額。公屋聯會今午(15日)到房委會總部請願，要求房委會檢視租金調整機制。

公屋聯會表示，疫情爆發以來房委會先後進行2次的租金檢討，於2020年時按機制須加租9.66%，縱然房委會當時提供2個月免租的安排，以抵銷加租所帶來的經濟壓力，但機制滯後的問題尤為突出，租金寬免只屬權宜的辦法。當香港經濟出現逆轉的情況下，房委會作出加租的決定，既未符合公眾的期望，也與政府推出紓解民困的措施並不相稱；於今年年初爆發第五波疫情，影響各行各業，惟機制未能對此作出兼顧考慮，同樣縱然今次房委會擬加租的同時，提出寬免 措施，但實際上公屋居民租金水平的基數是持續上升的。

公屋聯會認為，在租金調整機制本身，期望能作出檢視，當整體香港經濟環境出現短期波動或逆轉時 房委會或行政機關能有權力，就租金檢討的幅度，作出適當的討論及判斷，而非機械性地根據方程式作出加與減租的決定，期望房委會予以審慎考慮。

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責任編輯：蘇文軒