【嚴打違令】政府半月內揪55人未強檢罰款1萬元 涉款共55萬元
社會 14:31 2022/08/15
新冠疫情持續，政府近日嚴格執行強制檢測公告，於半個月內突擊檢查全港各區共7幢大廈，揪出377人違反強檢公告，並向其中55人發出定額罰款10,000元通知書，即約1成半違令者遭罰款，涉及金額共55萬元。
|日期
|大廈
|受檢人數
|違反公告人數
|遭定額罰款10,000元人數
|7月28日
|觀塘凱滙第2座
|420
|53
|4
|8月3日
|西灣河嘉亨灣第二座
|430
|85
|7
|8月7日
|荃灣翠濤閣第一座
|274
|7
|1
|8月11日
|大角咀港灣豪庭第七座
|354
|46
|6
|8月13日
|牛頭角淘大花園B座
|253
|29
|4
|8月13日
|長沙灣宇晴軒第一座
|331
|30
|17
|8月15日
|九龍灣彩興苑彩萱閣
|540
|127
|16
政府表示，會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。
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記者：黃穎津