【嚴打違令】政府半月內揪55人未強檢罰款1萬元　涉款共55萬元

▲ 政府近日嚴格執行強制檢測公告。（譚以諾攝）

新冠疫情持續，政府近日嚴格執行強制檢測公告，於半個月內突擊檢查全港各區共7幢大廈，揪出377人違反強檢公告，並向其中55人發出定額罰款10,000元通知書，即約1成半違令者遭罰款，涉及金額共55萬元。

日期 大廈 受檢人數 違反公告人數 遭定額罰款10,000元人數 7月28日 觀塘凱滙第2座 420 53 4 8月3日 西灣河嘉亨灣第二座 430 85 7 8月7日 荃灣翠濤閣第一座 274 7 1 8月11日 大角咀港灣豪庭第七座 354 46 6 8月13日 牛頭角淘大花園B座 253 29 4 8月13日 長沙灣宇晴軒第一座 331 30 17 8月15日 九龍灣彩興苑彩萱閣 540 127 16

政府表示，會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津