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【申請保釋】支聯會顛覆案何俊仁高院申保釋　法官押後下周一宣判

社會 14:42 2022/08/15

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已被政府取締的支聯會副主席何俊仁。（資料圖片）

已被政府取締的支聯會、其主席李卓人、副主席何俊仁和鄒幸彤早前被控涉違反《港區國安法》，同被控煽動顛覆國家政權罪。仍被還押的何俊仁，今（15日）向高等法院申請保釋，法官陳仲衡聽取雙方陳詞後，押後至下周一（22日）作出決定。

申請人何俊仁（70歲，律師），今由資深大律師陳政龍代表，控方由署理助理刑事檢控專員的張卓勤代表。申請今早於高等法院進行，法官聽取陳詞後，押後至下周一（22日）宣判。

案中4名被告依次為香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64歲、工會幹事）、何俊仁（70歲、律師）及鄒幸彤（37歲、大律師）。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

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記者：林育慧

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