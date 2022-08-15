【第五波疫情】今日新增4,896宗確診個案　197宗輸入個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，連續逾20日破4000宗確診。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會。

今日新增4,896宗確診個案，包括4,699宗本地個案、197宗輸入個案，另錄4宗離世個案。

【17:15】

劉家獻表示，今日新增入院病人約230人，當局已開始考慮實施第三階段病床調配。他指計劃開展時主要是如何準備病床，將服務進行調配，如將非緊急手術、預約手術延後，減低入院病人數目。

【17:08】

劉家獻指，嘶哮症病理是呼吸系統因發炎腫脹，以致呼吸困難，如情況嚴重會無法呼吸、閉塞氣管，如無法治療死亡風險會高。但他強調，如早治療發炎情況可得到控制，令幾乎閉塞的氣管再次放大，氣體可進入。

他提醒家長，如孩子平時活躍突然變靜，用力呼吸，聽到喘鳴時要盡快求醫。

【17:05】

張竹君指，現本港懷疑BA.4或5的個案，大部分個案都是BA.5，與現時世界主流病毒為BA.5的數據一致。她估計香港應都不會例外，但現仍正處於上升階段。

【17:00】

劉家獻表示，因整個社會感染增多，故幼童重症數字亦會有增加情況。他稱：「唔希望有啲咁嘅事發生，一宗都係多。」他呼籲兒童盡快打針，家人若染疫應盡快隔離。

【16:58】

張竹君指，屯門醫院5歲危殆女童，初步基因分析與流行病毒株一樣。

【16:50】

劉家獻指，無數據有幾多人有嘶哮症，但不同醫院兒童醫生均指近日多了嘶哮症，包括新冠引發的嘶哮症。他呼籲，如小朋友可能有新冠，當他們呼吸困難、有高音喘鳴，要盡快求醫，如能及早控制可避免插喉。

他又呼籲防止兒童重症有3方面，第一要滿6個月的兒童要盡快接種新冠疫苗；第二，有需要便要看醫生；第三，如有高危家人同住，如5歲以下小童、70歲以上老人、28周以上孕婦或免疫力低人士，如家人有這些高危群組，一旦染疫應盡早隔離，減低傳染機會。

【16:48】

今日學校呈報147宗個案，來自110間學校，有1間學校部分班別需要停課。詳情即看：【下一頁】

港九街坊婦女會孫方中幼稚園N1班

【16:45】

新增3間院舍出現確診個案，涉及：

香港中華基督教青年會天平頤康之家

嗇色園主辦可安護理安老院

德福護老中心

【16:40】

劉家獻指，現有大約1,783病人留醫，當中200多人為新增，疫情仍處高位，他擔心確診人數上升，急症服務受影響。他指現處於第二階段病床調配，如有需要，第3階段病床調配會調動2,500至5,000張病床預留收治病人，需要時亦會啟用亞博館治療中心，及其他暫託設施分擔壓力；另外，人手方面亦有實名制更表方便調動人手。

【16:30】

瑪嘉烈醫院男童情況危殆，是一名2歲3個月大未打針男童，他上周五（12日）發燒感冒，今日凌晨有呼吸急促及喘鳴，到仁濟醫院求醫確診，病毒量高，呼吸困難，有嘶哮症要插喉輔助呼吸，現於深切治療部留醫情況危殆。其5歲姐姐亦染疫。詳情即看：【下一頁】

屯門醫院5歲9個月大女童情況仍危殆，於深切治療部留醫。女童11歲姐姐情況穩定。

劉家獻公布4宗死亡個案，涉及4名男子，年齡介乎63至91歲，當中3人未打針。詳情即看：【下一頁】

其中63歲男病人，在8月7日快測陽性，其間沒有到指定診所求醫及服用口服藥，於8月13日轉陰性，但他在14日凌晨心口痛，家人見情況差，其後無反應召救護車，到北區醫院急症室急救恢復心跳，檢測核酸陽性，醫院將病人收到隔離病房，惟其情況一直惡化，心臟停頓離世。

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記者：TOPick 港聞組