惠英紅吳岱融吳千語出席北京國際電影節　《一路瞳行》獲選參觀眾感動

▲ 惠英紅、吳岱融及吳千語盛裝出席北京國際電影節行紅地毯。

電影《一路瞳行》以新晉導演朱鳳嫻的原生家庭故事為藍本，講述父母失明，誕下視力健全的女兒，女兒長大後深覺只是父母的盲公竹，對家人又愛又恨。

電影由影后惠英紅（紅姐) 夥拍吳岱融飾演失明夫妻，並由吳千語飾演女兒，打造出一部感動人心的電影。

《一路瞳行》於剛過去8月12日亮相北京國際電影節，3位主演惠英紅、吳岱融及吳千語「一家人」盛裝走紅地毯儀式，更於8月13日展映後與觀眾見面，大談拍攝感受及感謝觀眾支持。

入選單元特展

於8月12日北京國際電影節紅地毯儀式上，惠英紅、吳岱融及吳千語「一家人」有默契地穿上同一色調服飾亮相，甚有一家人風範！在紅地毯上影后紅姐被問到演出時的挑戰，她表示會根據角色的形象，在每個鏡頭前不斷練習控制眼球轉動的方向。

這次飾演女兒的吳千語則表示與兩位前輩合作很榮幸，亦表示當初有點壓力，但很慶幸最後一切順利。問到入場前要有何準備？吳岱融則笑言大家一定要帶紙巾進場。



這次北京國際電影節特別策劃的「光影浪潮 香港電影新動力」單元特展，《一路瞳行》獲邀為此單元的開幕電影，3位主演亦特意於8月13日展映後與觀眾互動分享。

千語演中學生零違和感

對於紅姐首次挑戰視障人士角色，她表示有嘗試以視障人士方式生活：「拍攝過程中全程帶著特效隱性眼鏡，並用眼睛發力轉動眼球，這樣訓練了十幾天，時間長了甚至會頭痛。」

但亦因為這樣的設計和訓練，才能將視障人士的真實狀態呈現於幕前。而吳岱融表示戲中見到的其他視障人士都是真實的：「他們雖然無法看見，但你與他們相處後會感受到他們的樂觀與真心。」

至於這次千語挑戰中學生角色，被觀眾大讚「零違和感」。千語笑言感謝：「自己換上服裝、置身在那個場景裡，就瞬間被帶入了角色！」



當晚觀眾看片後反應亦非常踴躍，紛紛表示都被三位演員的真摰演出和故事感動到：「這是一部令人感動、充滿溫暖和力量的影片，非常值得一看！」「情感最大的力量，就是來自真實。」「數次想流淚，不是傷感，而是振奮！」「帶著會哭的預期去看，結果還是哭得稀裡嘩啦！」更還有影迷表示感謝導演：「讓觀衆們看到了一群熱愛生活的盲人，他們想要的很簡單 — 愛與尊重。」

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