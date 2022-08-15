【學校疫情】學校新增147宗個案　港九街坊婦女會孫方中幼稚園需停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（11日）出席疫情記者會。

張竹君指，由於不少學校開始放假，故呈報數字會較少，而學校今日呈報147宗個案，來自110間學校，涉名111學生及36名教職員，包括43間幼稚園及幼兒中心、29間小學、37間中學、4間特殊學校，過去7日有8間學校呈報2宗或以上的個案，其中1間學校部分班級需要停課1星期：

港九街坊婦女會孫方中幼稚園 - 穗禾苑，N1班有34名學生，7日內有3位學生確診

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記者：李榮忠