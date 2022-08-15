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中法混血網紅J Lou推出法式月餅　楊埕3號颱風搞活動具挑戰性

娛樂 16:11 2022/08/15

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中法混血網紅J Lou（左二）與Crostini首度合辦pop up cafe，推出聯乘法式月餅。

中法混血人氣YouTuber J Lou（林欣）自家品牌#ricefam與本地集團式餐飲品牌Crostini首度合作pop up cafe推出法式蛋糕月餅，由咖啡、餐飲到店內每一個角落，到處都是#ricefam主題，又潮又可愛。

日前舉辦的發佈會，一眾藝人楊埕、司徒鈺芸、郭千瑜、蔡頌恩、林奕匡太太李靄璣（Rikko）、ViuTV真人騷《戀愛Staycation》男神陳獻略（Henry）等到場支持。

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推出法式月餅

J Lou表示今次Crostini跟其自家品牌#ricefam合作pop up store之外，兩個品牌更一起推出法式月餅禮盒，她說：「作為中法混血兒的我於香港土生土長，更掌握5種語言。與大部份港人一樣，對我來說，米飯是主要食糧，更是至愛。而#ricefam除了代表對米飯的熱情，也是一個無分種族及語言，讓大家都能感受到愛與歸屬感的社群。」 

J Lou於2019年就創立了#ricefam自家品牌，並創作了名為Rice Monster的可愛卡通人物，正式加入時尚商品行業及卡通人物界，希望可以將她對米飯的熱愛及勇於接受自己與別不同的自信正面地影響別人。 

法式月餅有別於傳統蓮蓉饀料，內層是蛋糕，送禮不會撞款撞口味。主題餐廳打造年輕人市場，#ricefam pop up cafe非常迎合放暑假的小朋友前來打卡。除了法式蛋糕月餅，#ricefam系列還推出多款實用產品，包括圍裙、T恤、水樽、鎖匙扣、咕𠱸等，都是人氣之選，吸引不少同學仔來搶購。

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感恩好友撐場

今次活動由楊埕的活動公司Another Era策劃，她表示疫情關係很久沒有出席活動：「今次活動好有挑戰性，店內設計、食物、藝人等等安排，都同Crostini及J Lou團隊用盡100分想像力去呈現出嚟，亦非常慶幸藉住呢個機會同朋友聚會。呢兩三年都好少一次過有咁多朋友一齊，仲要當日係3號颱風之下，大家都過嚟捧場，活動完咗之後大家仲繼續傾偈唔想走，真係好開心，多謝一班好朋友！」

楊埕與ViuTV真人騷《戀愛Staycation》的Henry原來是中學同校同學，大家由10多歲至演藝界發展，現在剛好10年，總算是一起成長，互相支持。

楊埕與ViuTV真人騷《戀愛Staycation》的Henry是中學同校同學。

另外，她與謝高晉合拍的網絡愛情短劇《綠茶婊之亂》已上架，故事寫實，笑言綠茶婊想很可怕的生物。

而近日她亦為袁偉豪拍攝70年代風的MV，直言好期待MV面世。 

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