【樂齡科技】「大家減齡」與嶺大及卓健醫療合作　研究本地樂齡科技項目

▲ 全體「樂齡科技健康體驗日」參加者大合照。（機構提供）

根據香港最新的人口推算，至2039年65歲或以上人口比例將達百分之三十，銀髮數碼發展潛力龐大。由中銀集團人壽保險有限公司策動的「大家減齡獎賞計劃」將與嶺南大學首度展開跨界別合作，聯同卓健醫療服務有限公司及智能手錶品牌 Garmin ，開展本地樂齡科技專題研究。

研究項目為期4個月，參與者包括長者用家及其家人、嶺大學生、義工、以及大家減齡生態圈團隊等。項目進行方式包括：體驗工作坊、體驗大使跟進、問卷調查、座談會及個別訪談，從而了解不同年齡層長者的健康習慣，以及對智能手錶和手機健康程式的應用和喜好，探討樂齡科技對促進長者社交及跨代共融的可能性 。

首個活動「樂齡科技健康體驗日」已於8月舉行，團體希望透過體驗日增加參加長者及其家人對樂齡科技的認識和興趣，除贈送智能手錶予參加長者，教導他們連接「大家減齡」獎賞程式外，並教育長者如何透過智能科技監察自己的日常身體狀態，以及適時連接線上醫健建議及支援。

嶺南大學副校長兼「嶺大賽馬會樂齡科技與智能安老計劃」首席研究員莫家豪表示，很高興與大家減齡合作，推動銀髮族使用智能裝置建立健康運動習慣，推廣積極健康樂頤年。樂齡科技亦增加年輕人與長輩之間的交流，以達致長幼共融的目標。

「大家減齡」項目總監魏志煒指，「大家減齡獎賞計劃」正式啟動了8個月，累積超過6萬會員，60歲及以上用戶佔6%，期待更多銀髮用家加入，是次研究成果可讓團隊進一步提升程式設計及用戶體驗。

我們很珍惜這次與學術界合作的機會，一同探討並學習如何令樂齡科技應用變得更人性化，將老齡化社會問題轉為永續創新機遇。

卓健醫療業務合作總監周楚貞表示，將與「大家減齡」團隊繼續緊密合作，以可持續發展的生態圈模式，研發更多全人健康管理方案。

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責任編輯：李榮忠