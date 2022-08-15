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【政策制定】李家超：推行重大措施引入「紅隊」概念　作批判性審視提前堵塞漏洞

政治 15:53 2022/08/15

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特首李家超表示，政府會透過引入「紅隊」概念，考慮措施的負面反應。（資料圖片）

新班子上任逾一個月，特首李家超表示，政府推行重大措施時，會引入「紅隊」概念，請一批沒有參與制定政策的人士，對方案做批判性審視，以提前堵塞措施漏洞，減低政策推行的風險。

李家超接受《文匯報》專訪透露，政府需要考慮措施的負面反應，「紅隊」（扮演對手的群體）概念有如「沙盤推演」，可系統化檢驗優化方案，希望藉此力保預估到所有風險並設立防禦措施，以求做到最好。他認為，政府每個部門在每個環節工作都可考慮使用「紅隊」概念，最重要是形成有關文化，培養憂患意識，相信有關做法可進一步優化政策的推動。

李家超早前提出設立「特首政策組」，從宏觀政策層面協助決策。他表示，自己正在積極物色人才，又稱手中的「名單好長」，但最終確定人選仍需要花些工夫。

另外，政府日前放寬海外及台灣抵港人士入境檢疫安排為「3+4」，即只須接受3天酒店檢疫，及後4天接受家居醫學監測，李家超認為，有關措施並無增加社區爆發風險，亦不會額外增加內地防疫風險，無礙香港與內地正常通關的商討進程，又稱現時與內地部門溝通無間。

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責任編輯：陳葆琳

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