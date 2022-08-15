【死亡個案】再增4人離世　其中3人未完成疫苗

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。

劉家獻指，再增4人離世，全部與家人居住，3人未完成打針。其中一名63歲男性8月7日快測陽，本月13日快測陰，本月14日心口痛及不醒人事，北區醫院急救恢復心跳，當時病毒量低，但隔離時情況惡化，之後心臟停頓離世。這宗個案情況突然變差，未知是否與新冠病毒有關，已轉交死因裁判法庭研究，再確定63歲男性死因。

79歲打3針，不同長期病患情況，腎功能差，8月4日快測陽，開新冠藥物，昨天不治。

91歲男性，肺癌擴散至身體其他部位，未必與新冠有關。

91歲男性有高血壓，打2針。

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記者：余思嵐