【減肥大作戰】阿嬌半年激減30磅瘦回全盛期　自揭最新磅數分享減磅要訣

▲ 阿嬌半年激減30磅瘦回全盛期。

鍾欣潼（阿嬌）自參加內地真人騷《乘風破浪3》，一直被指狀態回復大勇，與去年參加的內地真人騷《怦然心動20歲》所露出的雙下巴及腫脹身形時比較，更猶如判若兩人。現在明顯瘦了一碼的阿嬌，上周五更在微博上載自己的瘦身成果，只見一身短袖短褲居家服裝扮的她拿起手機，面尖尖於鏡前自拍，並大露其「牙籤腿」及「螞蟻腰」，另一張相則自揭其目前最新體重數字，原來僅45.5公斤，約一百磅左右，與半年前高峰期比較，大減近30磅。不少網民亦隨即紛紛留言跪求減肥秘笈，而事實上，對減肥甚有研究的阿嬌早前曾毫不吝嗇各大眾公開其減肥要訣。

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據知，據了解，45.5kg的身型，阿嬌除靠積極做運動外，還專登找營養師設計每日餐單，又曾用「5天排濕毒高營養湯水減肥法」。

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「5天排濕毒高營養湯水減肥法」

連續5天，每天都要飲一種不同的肉 ，例如雞、海鮮或豬煲成的湯，做法沒有限制。

每天最少要吃3個蛋白，早、午兩餐一定要吃一小碗米飯或廣東米粉，不飽肚則可加肉但不能甜及炸。

在菜方面要愈綠愈好，晚飯前喝營養湯，多菜少肉，一定要戒甜及酒。所有瓜類、筍類、豆製品都不能吃。

如果餐與餐之間肚餓，可以吃滷肉、滷蛋白、生黃瓜及生蕃茄以代替水果。

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對於阿嬌增磅，好姊妹蔡卓妍（阿Sa）早前曾解釋，阿嬌其實是荷爾蒙失調。婦產科專科醫生方秀儀表示，生活壓力大、精神長期繃緊、睡眠不足等，都有可能影響到體內荷爾蒙，引起内分泌失調。而除了肥胖之外，荷爾蒙失調還有6大徵狀，包括月經失調、體毛過盛、暗瘡皮膚差、睡眠差、情緒不穩、肥胖及乳房改變等。

方醫生表示，內分泌失調情況可引起身體不同方面的徵狀及疾病。例如多囊卵巢綜合症患者，由於長期沒有排卵、經期不規律，子宮內膜長時間被雌性激素刺激，會造成子宮內膜的增生及子宮內膜癌的風險。

此外，多囊卵巢綜合症婦女因為有胰島素抗性的關係，有較高機率發展成第二型的糖尿病，患高血壓、高血脂肪及冠心病的發病率亦比正常人高。

另外，腎上腺會分泌腎上腺素、正腎上腺素、皮質醇等等的荷爾蒙，如分泌太高可致心跳加快、高血壓、高血脂、高血糖等慢性疾病。

至於缺乏雌激素，則會有更年期問題，卵巢容易早衰，引起骨質疏鬆、不孕問題。

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責任編輯：羅嘉欣