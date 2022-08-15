【幼兒染疫】27個月大男嬰入瑪嘉烈ICU危殆　現嘶哮症病毒量高

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生交代最新疫情。

劉家獻指，瑪嘉烈醫院再多一名27個月大男嬰染疫，未打疫苗，8月12日出現發燒、感冒，今日凌晨出現呼吸急促，到仁濟醫院求醫，病毒量高，亦出現嘶吼症，須插喉扶助呼吸，情況危殆，深切治療部留醫。男童的爸爸和姐姐同確診。

另外，早前確診5歲9個月大女童仍留屯門醫院深切治療部，情況危殆，而女童的11歲姐姐亦於屯門醫院兒科病房，情況穩定。

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記者：余思嵐