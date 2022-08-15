【非禮判囚】涉非禮友人10歲女兒　Hello Kitty案被告出獄後犯案囚1年

▲ Hello Kitty藏屍案判案，被告梁勝祖被陪審團裁定誤殺罪成。(資料圖片)

1999年Hello Kitty藏屍案其中1名被告梁勝祖涉於出獄10年後再犯案，他被指於2021年12月在住所內，以按摩為由伸手進友人的10歲女兒衣服內撫摸其胸部。梁早前於西九龍裁判法院經審訊後，今（15日）被裁定1項非禮罪成，被判監1年。裁判官指被告行為完全超越了按摩的界線，利用事主的信任犯案。裁判官又指，被告的刑責不會因他於2004年被裁定誤殺罪成而加重，但亦不能奢求以寛容方式處理本案。

裁判官裁決時指，辯方質疑事主X遭被告非禮後，不但留在被告家中吃飯，更沒有即日將事件告知身邊的人。裁判官指X當時年僅10歲，反應與成年人有異，加上被告與X家人相識多年，X的反應合情理。裁判官認為X的證供清晰合理，未有矛盾。

裁判官續指，被告在錄取口供時供稱沒有為X按摩，然而在庭上作供卻稱向兒子及X示範按摩，證供前後不一。裁判官指，被告在未獲同意下伸手入X內衣下按摩胸部，其行為完全超越了按摩的界線，裁定被告罪成。

裁判官指，被告與X年齡相差38年，X稱被告為「祖哥哥」，可見X視被告為長輩，惟被告卻利用X的信任犯案。裁判官又指，被告的刑責不會因他於2004年被裁定誤殺罪成而加重，但亦不能奢求以寛容方式處理本案，遂將被告判監1年。

被告梁勝祖（48歲，侍應），被控1項猥褻侵犯罪。控罪指，被告於2021年12月4日，在天水圍某單位猥褻侵犯10歲女童X。

資料顯示，被告於1999年Hello Kitty藏屍案中，與另外2名同案被裁定誤殺、非法禁錮及阻止屍體合法埋葬共3罪罪成，被判處終身監禁。被告隨後就誤殺罪提出上訴，案件發還重審。被告於2004年重審時認罪，被判監18年，於2011年出獄。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟