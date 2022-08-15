【親子好去處】LINE FRIENDS minini登陸將軍澳　7米高MINI BROWN打卡必選

▲ 連詩雅、洪助昇及黎峻率先體驗多個打卡位及互動遊樂區。

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY (新都城中心2期及3期) 今個夏天將呈獻充滿藝術氣息的「LINE FRIENDS MEETS TENNESSEE LOVELESS: minini夢幻色彩世界」。

活動由國際創意工作室LINE FRIENDS、以及曾於法國、美國、及澳洲等地舉辦展覽之國際著名色盲普普藝術家TENNESSEE LOVELESS與MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY 攜手策劃，於7月30日至10月2日期間聯手打造。

▲ Shiga走進LINE FRIENDS minini活動期間限定店。

主角是一班首次在港登場的全新面孔，外型軟萌可愛的LINE FRIENDS minini！LINE FRIENDS minini朋友仔迷你且非常鬼馬調皮，屆時將會與大家一同暢遊TENNESSEE LOVELESS充滿繽紛色彩與愛的藝術世界，於「TENNESSEE LOVELESS的藝術創作書檯」及「TENNESSEE LOVELESS的音樂創作工作檯」展開一場淘氣反斗夏日之旅，玩轉充滿繽紛喜悅及富有節奏感的出「色」暑假！



歌星連詩雅（Shiga）、英皇新人洪助昇（Aiden）及黎峻（Kenneth）日前於活動率先體驗多個打卡位及互動遊樂區。Shiga一到步就立即走進LINE FRIENDS minini活動期間限定店，不斷地尋找LINE FRIENDS的新產品，亦與全球最大7米高MINI BROWN打卡合照。

▲ 連詩雅大買限定精品佈置家居

Shiga笑言：「我自己好鍾意呢一類可愛嘅擺設，好想買晒佢哋返屋企收藏，當我知道現場係由LINE FRIENDS與國際著名色盲藝術家合作設計出嚟就更加敬佩，自己本身好欣賞呢一種畫風，希望有一日都可以畫到咁靚嘅畫作比大家睇。」



而近日剛出了首支派台歌曲《憑實力單身》的Aiden，也被可愛的LINE FRIENDS minini吸引，興奮地到不同主題裝置打卡。少男心的他表示：「LINE FRIENDS係我平時同人傾偈好鍾意用嘅Stickers黎，特別係MINI CONY，多變表情超級可愛。」

▲ 兩位英皇新人洪助昇及黎駿。

他們挑戰主題互動遊戲， Kenneth雖然屢試失敗，但落足力嘗試，最後也贏得獎品，他即得戚打趣道：「好彩啱啱拍完《海關戰線》，喺好多位大前輩身上學到唔放棄嘅精神，而且拍攝時都有好多訓練協調嘅動作場面，所以玩呢啲遊戲都難唔到我嘅。」

記者：Eric

