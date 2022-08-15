【本地遊】認識香港少數族裔社群　手機App聲音導航自助遊走3大路綫

▲ 「Diverse.City」項目負責人林輝，以少數族裔的歷史及生活文化為主題，利用 Storius App 語音自助旅遊。（張頌婷攝）

遮打、彌敦、麼地、律敦治、嘉道理……這些港人熟悉的街道或地名，其實源自香港歷史上地位舉足輕重而有重大影響力的名人，你又是否知道他們是本地的少數族裔？參與期間限定活動「Diverse.City」，並透過Storius手機應用程式，可認識更多有關少數族裔背後的有趣故事。

香港雖然是多元國際城市，但對少數族裔的認知仍然不足，可能還停留在傳統既定形象之中。其實少數族裔對香港有很大影響及貢獻，透過由香港融樂會主辦的「Diverse.City」公眾教育及籌款活動，讓大眾能明白更多，持更開放及公平共融的態度去對待少數族裔。

少數族裔自助遊

疫情下我們習慣了本地遊，除了去酒店Staycation、參觀熱門景點以外，其實社區內亦有很多故事值得發掘。「Diverse.City」是一個以少數族裔為主題的本地自助旅遊活動，形式跟一般導賞團不同，出發時間、日期及行程彈性，亦沒有導賞員同行，一機在手已可進行自助遊。

▲ 利用應用程式內的資料及錄音，可明白更多清真寺及九龍公園的背景及意義。（張頌婷攝）

以往我們旅遊會用實體地圖或旅遊天書輔助，現在用手機已可代替。本地初創旅遊手機應用程式Storius，提供真人中英雙語聲音導航，利用App內提供的路綫，探索建築、宗教場所、小店、街道及歷史遺址等不同景點，聽取資訊及故事，加深對少數族裔文化的了解。

名人聲音導航

活動3條主題路綫分別為尖沙咀、跑馬地及中上環，連同其他零散景點，總數達50多個，主要圍繞歷史、生活、貢獻及宗教等不同內容。錄音中會聽到令人熟悉的親切聲音，包括叱咤 903 DJ謝茜嘉、樂隊RubberBand主音歌手6號、演員洪永城、棟篤笑藝人阿V（Vivek Mahbubani）及印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews），同時亦有少數族裔朋友參與，以實踐共融理念。

登入Storius App後，即可顯示每條路綫，每個景點也有雙語錄音、文字解說及相片。用戶捐款$500後可以一個月內無限任用，隨時隨地按自己喜好及步伐去遊覽，而且亦不受限聚令、天氣等因素影響，自由度及彈性高，這種嶄新的旅遊方式，在外國已開始流行。

手機App成隨身導遊

「Diverse.City」活動負責人林輝本身是旅遊寫作人，他說這種旅行模式相當有趣：「概念像在博物館使用語音導賞耳機，不需要一個真人導遊帶領走馬看花，如對某個景點特別有興趣，可以慢慢花時間細看。利用Storius自助遊，可以自己控制時間及行程。每個錄音將內容濃縮成兩分鐘精華，聽過大致的概念後，就能自由遊覽，甚至走入景點中與人互動傾談。」

他舉例說自己特別鍾情參觀墳場，笑說看足兩天也不厭。「墳場能看到很多與少數族裔相關的故事，其存在代表他們在香港有特殊地位及重要性，跑馬地路綫中會介紹到香港墳場、回教、拜火教、印度教及猶太教墳場等，不過有時未必可進入，收聽錄音就可略知一二。」

重新了解重慶大廈

林輝示範如何使用Storius遊走尖沙咀路綫，首站重慶大廈，是最有代表性的少數族裔聚集地。耳機傳來6號的溫柔聲綫：「重慶大廈前身其實是重慶市場，大約在1920年建成……」除了提到咖喱餐廳、廉價旅館等人所共知的標記，原來這曾是海景豪宅，唐君毅及鍾楚紅曾是住客。

林輝提及以往重慶大廈的惡劣環境：「2000年前這兒污煙瘴氣，凌亂又危險，後樓梯情況恐怖，治安及消防設備也很差，曾試過多次火災及停電停足7天。不過之後經過裝修清理整頓，有400多部閉路電視監察，情況已大為改善。」由豪宅演變至賓館集中地，甚至難民收容所，當中有血有肉的真實故事多不勝數。

街道地標小故事

我們不時路過的街道，背後也隱藏少數族裔的典故。麼地道是為紀念印度巴斯人麼地爵士而命名，彌敦道也取名自香港第一位猶太裔總督。同是少數族裔聚居的美麗都大廈，原來是電影《重慶森林》的主要取景地，內裏現時有售賣傳統南亞服飾的小店及中東雜貨店，有興趣可以內進參觀。

▲ 5 位名人包辦部分錄音，以聲音導航帶領參加者遊覽少數族裔各個景點。（張頌婷攝）

彌敦道的九龍清真寺固然是回教徒地標，林輝卻特別指出九龍公園也同樣重要，更解開了少數族裔集中這區的謎團。「九龍公園前身是英軍的威菲路軍營，這些南亞裔士兵多信奉伊斯蘭教，所以才興建了這座全港最大規模的清真寺。正因為生活及宗教場所均在這裏，吸引他們在此聚居。」

尼泊爾社群秘點

跟着Storius的地圖走，來到了佐敦寶靈商業中心。這座飽歷風霜的商場，仍保留80年代的氛圍，二樓有大量尼泊爾服裝、美容店，是女士的扮靚天堂。尼泊爾社群尚能融入香港的社區當中，這個商場正正是真實寫照：「場內有本地商店，亦有尼泊爾有關的店舖進駐，雖然不起眼，但卻是一個很有民族色彩的舊式商場。」

整條尖沙咀路綫還有天星碼頭、半島酒店及廟街等多個景點，參加者可任用地圖及語音導航遊覽。8月份還有一場實體活動，由安德里帶領重慶大廈導賞團，利用Storius仔細探索。只需捐款予「Diverse.City」活動即可參與，籌得的善款用作支持推動種族平等的工作。

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Diverse.City

報名日期：即日起至 8 月 25 日

參加日期：即日起至 8 月 31 日

費用：$500起，另可贊助中學生免費參加

網址：give.asia/campaign/diversecity

記者：張頌婷