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【公屋加租】公屋戶10月1日起加租1.17%　房委會豁免首年加幅

社會 16:33 2022/08/15

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公屋戶10月1日起加租1.17%。（資料圖片）

房委會資助房屋小組今日（15日）按《房屋條例》通過公屋加租1.17%，並會向租戶提供首年免加幅特別紓困措施。

房委會發言人指，《房屋條例》第16A條訂明，房委會須按機制每2年檢討公屋租金1次，並須按該次租金檢討中第1和第2期間收入指數的變動調整公屋租金。

按是次檢討結果，公屋租金將於今年10月1日起上調1.17%。每戶公屋租戶平均每月加租約26元，加幅介乎5元至66元。

小組委員會同時決定根據《房屋條例》第17條，向公屋租戶提供特別紓困措施，寬免加租後首12個月租金加幅。有關的特別紓困措施將會令房委會在2022/23及2023/24年度，損失合共約2.62億元租金收入。

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責任編輯：陳梓蔚

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