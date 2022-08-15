【習近平講話】教育局向本地學校派發習近平7.1講話單行本　助教師體會講話要義

▲ 教育局明日（16日）向全港開設本地課程學校派送國家主席習近平今年7.1講話單行本。（資料圖片）

教育局明日（16日）起，將向全港開設本地課程的中、小學及幼稚園，派發國家主席習近平《在慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話》單行本。教育局表示，鑒於習近平講話對香港有重大意義，送贈單行本可方便教師「仔細閱讀及體會」講話要義。

教育局今日（15日）向學校發通函表示，習近平今年7.1來港發表講話重點包括「4個必須」，即必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；必須落實「愛國者治港」；及必須保持香港的獨特地位和優勢，並提出「4點希望」，即着力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；及共同維護和諧穩定。

教育局形容講話「充分表達習主席對本港青年人的關愛之心和希望『孩子的教育更好一些』的殷切。」教育局將送贈《講話》單行本予開設本地課程學校的教師，「方便教師仔細閱讀及體會習主席重要講話的要義」，準確認識「一國兩制」下的憲制秩序，加深認識國家與世界發展大勢，瞭解香港融入國家發展大局的重要性。

教育局表示，各幼稚園將一律獲發7本《講話》、小學將按班級數目獲發30本（12班或以下）或60本（13班或以上）、直資小學獲發60本、中學及特殊學校則分別獲發60本及30本，提醒各校校長填妥表格並派員於8月16日至9月15日期間，到所屬區域教育服務處領取上述《講話》。

蔡若蓮上月升任教育局局長後接受多間傳媒訪問時，曾表示，習近平7.1訪港講話內容有助教師教學以至學生生涯規劃，認為「老師無得唔知」；蔡若蓮說不會強制要求師生學習「習思想」，但如配合教學目標、課題及學生理解能力，「唔會話唔攞得嚟講」，例如對於高中公民與社會發展科（公民科）「係幾好嘅學習材料」。（詳情即看：【下一頁】）

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責任編輯：馮琪雅