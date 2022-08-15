【習近平講話】教育局向本地學校派發習近平7.1講話單行本　為教師「重要參考文件」

▲ 教育局明日（16日）向全港開設本地課程學校派送國家主席習近平今年7.1講話單行本。（資料圖片）

教育局明日（16日）起，將向全港開設本地課程的中、小學及幼稚園，派發國家主席習近平《在慶祝香港回歸祖國二十五周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話》單行本。教育局表示，鑑於習近平講話對香港有重大意義，送贈單行本以便教師「仔細閱讀及體會」講話要義。教育局形容習主席講話與教師的教學和學生的學習息息相關，該單行本是「重要而實用」的參考文件。有小學校長說，教師認識習主席講話有助推動國情教育，會呼籲教師閱讀，但相信不會對教師構成壓力。

教育局今日（15日）向學校發通函表示，習近平今年7.1來港發表講話重點包括「4個必須」，即必須全面準確貫徹「一國兩制」方針；必須堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一；必須落實「愛國者治港」；及必須保持香港的獨特地位和優勢，並提出「4點希望」，即着力提高治理水平；不斷增強發展動能；切實排解民生憂難；及共同維護和諧穩定，「更充分表達習主席對本港青年人的關愛之心和希望『孩子的教育更好一些』的殷切。」

教育局續說，為「方便教師仔細閱讀及體會習主席重要講話的要義」，準確認識「一國兩制」下的憲制秩序，加深認識國家與世界發展大勢，瞭解香港融入國家發展大局的重要性，局將向開辦本地課程學校的教師，送贈《講話》單行本。各幼稚園將一律獲發7本《講話》、小學將按班級數目獲發30本（12班或以下）或60本（13班或以上）、直資小學獲發60本、中學及特殊學校則分別獲發60本及30本，提醒各校校長填妥表格並派員於8月16日至9月15日期間，到所屬區域教育服務處領取。

資料顯示，該單行本是習近平今年7.1講話的文字紀錄。教育局局長蔡若蓮上月上任後受訪曾說，不會強制要求師生學習「習思想」（詳情即看：【下一頁】）。教育局於上月27日在政總舉辦「國家主席重要講話精神」座談會，蔡若蓮當時形容講話關係香港未來，與同學未來息息相關，作為師長有責任幫助同學明白「一國兩制」發展的規律與前景。

教育局今日回覆表示，《憲法》、《基本法》和「一國兩制」是學校課程的重要元素，《講話》與教師教學和學生的學習息息相關，是重要而實用的參考文件，教育局送贈《講話》單行本是切合學校所需，方便教師「仔細閱讀及深入了解」習主席重要講話的要義，有助學生建立國民身份認同，掌握未來發展機遇，貢獻社會和國家。

油麻地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀向TOPick表示，學校課程涉及國情教育，學生要認識祖國及國家領導人，單行本將有助教師透徹理解國家發展，暑假後會呼籲教師閱覽，「至於睇唔睇、點樣睇，我相信通函無規定，所以唔會構成壓力，老師可以自由閱覽。」

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責任編輯：馮琪雅