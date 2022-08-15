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【MORII GIRLS】區明妙莎莎榛綦跳少女時代名曲　 家燕媽媽徒弟同追女團夢

娛樂 17:44 2022/08/15

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繼COLLAR、Lolly Talk、STRAYZ後，又有新女團登場？「翻版子瑜」區明妙（MiuMiu）與曾參加《全民造星IV》的坂部佩莎（莎莎）、何榛綦（榛綦）、等9位女生組成MORII GIRLS（美少女企劃）。

她們一起跳韓團少女時代的出道作《Into the New World》（《再次重逢的世界》），MV已放上Youtube，畫面集甜美、活力元素！

最新影片推介：Alice專訪

MORII GIRLS

MORII GIRLS設有IG帳號、Youtube Channel，似乎會有更多的合作計劃。在開設一個多月的IG帳號中，有超過1500名粉絲。

在她們的《Into the New World》影片中，眾女穿著迷你短裙並落力地跳舞。網民留言送上評價，「好靚 真係有美少女嘅感覺 加油呀！」、「拍得好 都好靚女 不過都睇得出有好幾個位唔齊」、「成年版Honey Bees~」、「完勝左lolly talk…」、「感覺不是一個整體」。

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家燕媽媽徒弟

9位女生當中，比較受關注的應該是莎莎、榛綦、區明妙，3位除分別擁有宅男粉絲，還同樣屬家燕姐的徒弟呢！

區明妙接受TOPick專訪時曾稱在機緣巧合下到家燕媽媽藝術中心上演藝課：「除課外，都是靠煲劇來學習演戲，從不同演員身上吸收，自己再嘗試代入角色。」13歲試鏡成功後，接演了《一屋老友記》演少女版寶欣，正式展開演藝生涯。

至於身為中日混血兒的莎莎參加《造星IV》時因性格可愛又帶點瘋癲，獲花姐封為「女版Edan」。她就曾是「家燕媽媽」旗下Honey Bees的成員，家燕姐讚莎莎一向演出夠放。

榛綦也擁豐富演出經驗，她現在是組合STRAYZ成員外，她早在11歲加入家燕媽媽藝術中心，後來與女團莎莎同屬Honey Bees成員。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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