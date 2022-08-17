【創業追夢】兩度創業失敗蝕入肉學會轉型　港男主攻社交商務軟件年賺2,400萬

▲ 蔡廷峰自小立志創業，雖然經歷兩次失敗，但他從中汲取教訓不氣餒，終在第三次創業嘗得成功的喜悅。

有些人一早立志創業，蔡廷峰（Henson）是其中一員，他一而再、再而三建立自己事業，由外賣平台至整合溝通渠道應用程式再到SleekFlow的全管道社交商務軟件；由第一盤生意的全軍盡墨至年賺二千多萬，每一次轉型，都汲取上一次失敗經驗，再檢視不足之處，有句話他說得很好：幸運是留給堅持的人。

蔡廷峰受到家人影響，自小已想創業打出一片天。「希望創立一種『全世界用得上』的東西，也好享受一班人為目標奮進而達成的團隊精神。」當然他心底知道，創業不是一蹴而就。

升上大學後，2014年有一個初創機會在眼前。他於英國倫敦帝國理工學院修畢數學和電腦工程學位，曾與幾位大學同學參加校內創業競賽Venture Catalyst Challenge，開發智能家居產品，不但贏了比賽更獲得獎金，最終以5位數字英鎊售予一間英國公司。

因倒蝕學會轉型

大學畢業後返港，創業需要資金，他沒有即時自立公司，於投資銀行任職分析師及諮詢顧問。這個在中環、金鐘上班的打工仔，發覺每次外賣都要大排長龍，心忖有一個又便宜又毋須排隊的平台便好了。

▲ SleekFlow的全管道社交商務軟件創辦人蔡廷峰（Henson）表示，未來前瞻會開設All in One社交商務平台。（湯致遠攝）

工作了一年多後，終實現他的創業大計，與兩位拍擋開設外賣自取平台，與食店合作，客人自取外賣，可獲半價優惠。「初出茅廬當然滿腔熱誠，做下去才覺困難重重，外賣巿場不但競爭激烈，舉例如每日賣50個外賣，每個賺五元，萬一有客人投訴要退錢，不但無錢賺更要倒蝕。」外賣平台經營了9個月，他們決定轉型，原本公司共有9人，要辭退6位員工，餘下3人包括Henson，重整旗鼓檢討經營外賣平台的原因，想到食店收客人訂單不外是電話、WhatsApp，何不開發一個整合溝通渠道應用程式令食店接單更便捷流暢？

3人循此方向構思，加入數碼港創業培育計劃（Cyberport Incubation Program），他們將應用程式再改良，公司取名Travis，初步先鎖定酒店業為目標，酒店與顧客的溝通渠道更多，包括電話、WhatsApp、WeChat或LINE來找酒店房間、訂位，可惜今次又碰壁。原因是很多酒店屬集團式，預訂系統舊式，為他們做整合十分困難。

▲ Henson與SleekFlow最早期兩名工程師員工參加展覽。 （被訪者提供）

轉變自己目標客群

轉捩點是一次在會展擺科技展覽，酒店業問津的人寥寥可數，反而經營網店、傳統零售、客戶服務的業務經營者滿有興趣，紛紛查詢。叮一聲警醒了3位年青人，第二天，Henson即時將攤位換了背板，改名為SleekFlow，並將目標顧客群由酒店轉向零售行業，多達四、五百間企業預先登記表示有興趣。

其實當時他們還未有實際產品，之後日以繼夜埋頭苦幹，為應用程式更易用順暢，每天打上幾百個電話調查了解意見。展覽結束3個月後，全管道社交商務軟件SleekFlow終於面世。他記得第一個客戶是一個馬來西亞人，在當地經營一家小型酒店，即使應用程式在初推出時未臻完善，連發一個信息都有問題，但這客人仍信任支持他們，直至現在仍是忠心顧客，Henson心存感激。

▲ Henson與最早加入的兩位成員，於2018年加入數碼港培育計劃，開發出SleekFlow。（被訪者提供）

「至於我們第一批香港客戶，是在數碼港開設了Lunch and Learn的活動，吸引到有興趣的公司使用。至新冠疫情，讓更多人意識到遙距銷售、整合溝通渠道應用程式的重要，我們的業務也逐步擴展。」

掌握種子輪的契機

業務漸上軌道，但他們從未想過融資，當時在數碼港舉辦很多投資論壇，認識到不少投資者，其中一個投資者令Henson印象深刻。「對方問我業務如何？我說經營一個多月，利潤有兩千多港元，豈料對方回說：『都不錯呀，不過比我家中的外傭還要低。』」此君一句話，Henson回家反覆思量，把業務利潤目標定在20萬、200萬，雄心萬丈。

半年後，SleekFlow參加了一個由阿里巴巴創業者基金舉辦的創業比賽Jump Starter，首輪面試環節後，已獲阿里巴巴創業者基金注資支持，促成為種子輪的投資者。公司總部設於香港，在新加坡、馬來西亞、英國、台灣、德國、荷蘭等地設辦公室，獲得老虎環球基金、Transcend Capital及AEF大灣區創業基金融資，客戶多達5,000間跨國公司和企業，以化粧品、時裝和高端消費品等零售公司為主，也有健身室、美容院及電子商務，甚至是做寵物靈柩，來自四方八面的業務顧客。

短短兩年間，他的公司員工上年只有9人，目前已增至60多人，公司利潤每年高達300萬美元（折合約2,400萬港元），與那一個月兩千元收入，不可同日而語了。

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重視以人為本

他說作為一個創辦人，困難在於要在不同階段去改變自己，公司業務擴張員工愈來愈來，溝通更顯重要。「舉旗不定、無目標是大忌、公司要有透明度，無論低潮或高潮。一盤生意最重要都是人，與團隊通力合作是關鍵，始終意念只是一個框架，都要請到合適的人去擔當執行工作。公司每一位員工都有股份，大家都希望公司會成功，一同奮鬥。」

曾有人說，香港巿場小，不適宜創業，Henson並不認同，香港有不少有利創業的資源，如創業培育計劃有資金支援、政府的研究員計劃。「起步未必需要有巨大資金，有支援助你推出第一個產品是起步點。本港有大大小小的企業，零售消費蓬勃，作為Business to Business創業起步點是不錯的，但要夠快夠早衝出國際，佔着先機。」

▲ 與公司同事群策群力Team Building。（被訪者提供）

創業守業都不容易，Henson說一盤生意找到第一個客至生意略有所成，都不能是幸運使然，背後可能經歷了100次失敗。「我們都試過撞過好多次板啊，如躊躇滿志的項目，投資者最後打退堂鼓，要尋找另一個投資者。遇上挫折也要站起來面對再嘗試，只能說，幸運是留給堅持的人。」他寄語創業者應找機會前進，而不是退縮。

記者：周美好