【慎選早餐】港媽俾仔女食包裝蛋糕白麵包　兒童多醣虛胖濕氣困脾容易病

▲ 小朋友早餐經常食包裝蛋糕、白麵包，易吸收過多醣，形成虛胖濕氣困脾。

不少港爸媽及孩子很繁忙，有時一早起床趕返工返學，來不及煮早餐，就會食包裝蛋糕、白麵包。不過，家長要知道，孩子食得多這些食品，長遠下去會增加肥胖的問題，中醫師更指這樣會令孩子「虛胖」容易生病。

蛋糕白麵包高醣

註冊中醫師馬琦傑日前在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」，分享了有關「蛋糕方包不要天天吃」資訊，育有1女的馬醫師，已跟四大長老表示不要再餵麵包、蛋糕給其女兒食，而他亦見過不少媽媽貪方便，早餐只給市售的包裝蛋糕、白麵包給小朋友。當馬醫師跟這些家長提及不應給孩子多吃，不少家長第一個反應都會回說「我冇俾糖佢哋食」。

可是，馬琦傑中醫向家長解說雖然沒有給「糖」，但蛋糕、白麵包是碳水化合物加上白糖為主，消化後會變「醣」，影響血糖急促上升，影響整體吸收。太多「醣」發展成脂肪，更影響日後的肥胖問題。

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虛胖濕氣困脾容易病

小朋友天生「肺、脾、腎」易虛，脾胃未發展成熟，因此吃少少食物就容易飽滯，容易出現「脾虛」症狀，例如會因而出現爛大便，又或如廁排便困難。此外，胃口不佳亦是脾虛小朋友常見症狀。

有不少家長或長老認為小朋友肥嘟嘟是好事，馬醫師指出不要以為小朋友愈肥愈好，全身脂肪鬆弛是「虛胖」現象，而虛胖其實身體積藏很多濕氣，濕氣困脾，相繼影響肺，這些小朋友特別易病。

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6歲前出現脂肪細胞長大易胖

馬琦傑中醫亦引用外國研究，指出如果脂肪細胞在6歲前過早出現，會增加成長後痴肥因素。如果家長要小朋友健康長肉，配合食療及均衡飲食非常要緊。

另外，本身小朋友需要蛋白質，可是食醣已飽，根本吃不下蛋白質難以長肉，而菜肉平衡也對身體非常重要。另外，紫淮山水有助脾虛，尤其對小朋友健脾有幫助；黑豆可加強腎氣，幫助小朋友骨骼及腦部發展。小朋友成長關鍵就是「食得瞓得」，而不再脾虛腎虛，有助長高長肉。

內容獲「中醫爸B - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕