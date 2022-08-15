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【考起家長】超複雜小一數學功課考起家長　媽媽呻唔識教：想燒掉大學證書

中小學 16:57 2022/08/15

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超複雜小一數學功課考起家長。

小學雞數學有時都會考起家長，近日有媽媽就在社交平台分享小一兒子的數學功課，當中題目算式複雜，媽媽大呻不懂教，甚至表示「想燒掉大學文憑」，不少網民都紛紛幫忙拆解算式的原理。

綜合外媒報道，馬來西亞一名媽媽近日在facebook上載小一兒子的數學功課，從照片可見，每條加數下方都有兩個可填數字的圓圈，之後再延伸成另一道算式。媽媽坦言，自己仍在想辦法向孩子解釋算式背後的邏輯。

媽媽上載小一兒子的功課，大呻好複雜。（facebook圖片）

最新影片：

批練習扼殺學習興趣

她表示，孩子沒有學習問題，懂得速記，也很快掌握到倍數和速記的概念，乘數表也背到6了。不過，孩子買擦膠都要花很長時間數錢，找錢都會計錯，連基本的生活技能都未必完全掌握，就要學習這種進階的計算方式，未免太困難。

她質疑這些練習只會訓練孩子成為機械人，扼殺他們對學習的興趣。這樣的學習模式干擾孩子發展軟技能，窒礙他們的大腦發育。

我真想燒掉自己的大學文憑，我借來2.2萬美元來讀書，但卻不懂教小一生做數學功課，我不知道是誰的錯......

帖文引來網民熱論，有網民解釋，這種算式為「湊十法」，即將加數入面的其中一組數字加至「10」、「20」、「30」等，再將另一組數字減去相應數字。點擊睇數學原理：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

有網民認為，這練習是訓練孩子的邏輯思維和高層次思維，不過有人則認為，對小一生來講太複雜，未有好的數學基礎難以掌握，反會抹殺他們的興趣。

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責任編輯︰王明芳

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