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【星二代】文雪兒大女為兒子舉行百日宴　張筠：感謝momo帶來這麼多歡樂

娛樂 17:41 2022/08/15

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文雪兒大女張筠為寶貝仔Momo舉行百日宴。

文雪兒大女張筠（Christy）去年10月宣布與圈外男友結婚，翌月分享超聲波照片宣布造人成功，接連報喜、喜事重重。

Christy於今年5月20日（普通話諧音「我愛你」）的日子，公布兒子出世的喜訊，當時仍然表示未為寶貝仔改名。及後見她上載囝囝的帖文，已見為他命名乳名「Momo」，與其一頭濃密的頭髮非常相應。

【星二代】文雪兒大女張筠派福利騷長腿　 英國UCL碩士畢業入行做模特兒【多圖】

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不經不覺已過了3個月，Christy與丈夫為寶貝仔Momo舉辦百日宴，並在社交平台晒出多張當天宴會上的照片。

當天一家三口穿上藍色dresscode家庭裝，美女配俊男，而囝囝Momo亦遺傳父母優良基因，眼仔睩睩，非常可愛。一家靚人在佈置滿氣球裝飾的backdrop前合照，畫面溫馨、幸福滿載。

Christy分享榮升為人母的感受：

就這樣我已經當媽100天了💕
我想感謝momo給我們帶來了這麼多歡樂
也感謝他當天非常配合我們
他在百日宴現場像iPhone一樣自動關機，係比人哋抱住影相嘅情況下無啦啦瞓着咗😂

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【星二代】文雪兒女兒張筠28歲入行被批「太老」 　Christy發文自我打氣

考獲工程師資格

Christy遺傳媽媽文雪兒美貌，五官精緻、樣子甜美。

她於2020年勇闖模界，挾星二代之名加入娛樂圈，被封為「最索星二代」之一。

她早年在英國倫敦大學完成土木工程系碩士課程，其後更獲英國土木工程師協會認證，正式考獲英國特許工程師（Chartered Engineer（CEng））專業資格。正在事業起步之際，Christy卻選擇嫁給圈外男友做人妻，更火速為對方誕下兒子做媽媽。

（Instagram圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

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