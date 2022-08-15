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【結婚請飲】自認人緣好向全公司派「紅色炸彈」　新娘隔天嬲爆辭職

親子 18:57 2022/08/15

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新娘好似人緣唔多好。

黃子華講過，婚禮最重要唔係幾多人嚟，係最重要嘅人已經嚟齊。不過好多人不是這樣想，根據港式擺酒規距，凡收到紅色炸彈，都要給人情，去飲就給多一點，不去就給少一點，所以有些人為求「回本」，都會唔理好醜，炸完再算！

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不過這種廣發紅色炸彈的習俗，在內地亦有發生，據內地傳媒報道，一名新娘，在一家公司工作5年，在5年間已經參加過全公司三分之一員工的婚宴，就算沒有去都有送禮做人情，自以為與同事間關係良好，又怕不被邀請的同事「心裡會難受」，所以在結婚前，向全公司70名同事派發紅炸彈。

新娘在婚禮當天就預留了6桌給同事們，豈料，到了婚宴當天居然只有一名同事前來，且對方還是「自己的小徒弟」，面對一張張空櫈，新娘感到震驚、難過又羞愧。最令羞辱的是，新娘在娘家與男家的親友面前抬不起頭。

面對這種尷尬情況，新娘在婚宴隔天就向公司提出辭職。

而消息後來在網路上傳開，內地的網友意見分成兩派，有人支持女子離職，認為被同事這樣對待沒有繼續待下去的理由；另有網友批評女子「自以為是」、「廣發喜帖被當撈紅包錢很正常」，反倒認為錯在女子自己。

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責任編輯:王明芳

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