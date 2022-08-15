【消委會推薦】RAZE推藝術家聯乘立體口罩　即日起登陸門市及網點

▲ 全新 4 層光觸媒抗菌口罩色調－「煙燻灰」

RAZE的平面口罩樣本，今（15日）獲消委會總評5分滿分推薦。RAZE宣布首次跟3位新晉本地藝術家合作，推出限定聯乘系列，以藝術與潔淨概念爲基礎，將各藝術家的設計融入RAZE產品上，3款限定聯乘系列均配搭RAZE立體口罩(10片裝)以及殺菌消毒噴霧SilverMist (10ml便攜裝)，即日起正式登陸RAZE門市和官方網站。

消委會測試後稱，RAZE平面口罩樣本的「細菌過濾效率」、「顆粒過濾效率」、「含菌量」，以及「耳帶斷裂能力」都是5分滿分，總評分也是5分。可是消委會今次測試，未有涵蓋RAZE的立體口罩樣本。RAZE發言人表示，的光觸媒抗菌口罩系列是透過多層防護結構，配合新型光觸媒抗菌保護層，防護同時殺滅99%細菌、病毒，以達到長時間保障，安全、放心。

RAZE x Cynthia Mak 聯乘系列

香港設計師和藝術家 Cynthia Mak 以身為品牌 CYNTHIA & XIAO 的聯合創辦人開始了她的時尚生涯並漸漸擴展到 藝術界，其使命是創造能傳播歡樂和愛的藝術。在系列中，她以標誌性的「幾何文字」投放在產品上，將漢字重新 演繹成幾何形狀，仿如顏色豐富的抽象藝術。實際上，每個作品都是透過拆解文字的原始形態及筆劃創作而成。 Cynthia Mak 選擇以含義正面的漢字，希望向每個人傳播一種快樂和愛的感覺。

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RAZE x 含蓄 humchuk 聯乘系列

含蓄於 2012 年在香港大學取得建築設計碩士，及後在 2014 年放棄建築事業，投身為全職插畫家。他的創作着重 宣揚平凡中的價值，希望每人都能珍惜當下。在系列中，他以標誌性的畫風演繹出兩個人之間的牽手互動，藉此表 達出「用雙手捉緊還能捉緊的，擁抱還能擁抱的每一個人」的深層意義。

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RAZE x 巫男 Isaac Spellman 聯乘系列

巫男於 1995 年出生，2019 年畢業於香港浸會大學視覺藝術院，現為插畫師並專長數碼插畫。深受現代流行文 化、藝術歷史以及巫術影響，在他的作品中往往呈現出復古與流行互相交織的嶄新插畫風格。 在系列當中，他利用色彩、圖案以及表情傳達出放任想像力自由奔放的喜悅，建構出「有一天我們都能不受拘束， 自由地奔跑，自由地微笑」的願景。

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全新 4 層光觸媒抗菌口罩色調

繼最初推出的「純棉白」和「深海藍」配色後，RAZE 4層光觸媒抗菌口罩系列即日起推出人氣色調「杜松綠」和「煙燻灰」 ，將潔淨概念完美融合時尚格調。朝氣色系的「杜松綠」為山系達人的必備單品，而低調型格的「煙燻灰」則適合日常冷色系穿搭。

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記者：陳麗娜