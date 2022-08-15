【韓國開關】韓國多媒體藝術館即將攻港　江陵分館夢幻光影率先睇

▲ ARTE Museum內的「STAR」，似草間彌生《無限鏡房》及teamLab作品混合體，是最IG-able的打卡位之一。（張頌婷攝）

自數碼媒體流行普及，在這個講求影像的時代，一切資訊及藝術也變得立體、互動及多元化，讓觀眾感受各種直接的官能刺激。韓國江陵的ARTE Museum，將一幅幅藝術品化成流動影像，以光影打造出耳目一新的體驗。

近幾年「沉浸式」體驗興起，讓觀眾融入藝術品或數碼場景中，由最初各國熱門的立體錯視美術館、至日本著名互動光影展覽teamLab，感覺新穎，最重要是可以打卡拍美照，放上社交媒體炫耀一番。

13個光影藝術展品

韓國在這方面走得很前，濟州的光之地堡（Bunker de Lumieres），將歐洲殿堂級藝術家如梵高、莫奈等作品化成投影，大受旅客歡迎。ARTE Museum為韓國最大規模的多媒體藝術館，由當地團隊d'strict原創，在濟州、麗水亦有分館，亦即將進駐香港11 SKIES商場。

江陵ARTE Museum於去年12月開業，位於鏡浦湖附近，展館面積達4,975平方米，地方大而且樓底極高，呈現出一幕幕超現實的場景。藝術館分成不同展區，內有13個以山谷為主題的作品，這場視覺盛宴以「永恒自然」為設計概念，透過光影、聲音及香氣，呈現出熱帶雨林、波浪、山洞等不同場景，如踏上一趟創意的奇幻旅程。

走進漆黑一片的獨立展館「WATERFALL INFINITE」，意想不到首個作品已相當巨型而震撼。水流壯麗的「瀑布」，由8米高的天花傾盆而下，被鏡面牆身包圍，將瀑布無限複製，高清的流水畫面及聲效，真的如置身水聲潺潺的瀑布之中，場景極為逼真。

▲ 流水投影細緻真實，有流動的層次感，房間被鏡面包圍，如身在瀑布之中。（張頌婷攝）

效果疑幻疑真

藝術館中央大堂連結各處多件作品，讓人目不暇給。「FLOWER」以花朵及宇宙作設計，牆上投影了萬萬千千隨風飄揚的粉色花瓣，充滿少女風，讓遊人發揮拍攝創意。

另一邊亦有以水、風、火、土4種元素結合的期間限定作品「SPIRIT FOREST INCANDO」，是一個與藝術團體Hackatao合作的NFT項目，有各種幻想動物如鳳凰及麋鹿現身。走廊上的「Forest」則同樣有老虎等動物，如走入了魔幻森林探險一樣。

記者特別喜歡營造出大自然天氣變化的幾個展館，真實程度及張力，令人心生敬畏。如沙灘潮汐漲退的「BEACH」、行雷閃電的「THUNDER」，而「WAVE CIRCLE」更是被180度巨大弧形屏幕包圍，滔天巨浪像吞噬自己，完全感受天地的強大力量。大部分作品以鏡面設計，即使沒有同伴當攝影師也能自拍美照。

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無限水滴燈籠

另一個作品「STAR」既像teamLab中常見的燈光場景，又似日本藝術大師草間彌生的《無限鏡房》。在四面環鏡的房間內，一個個從天而降的發光燈籠仿如雨滴，不規則地錯落吊下，配合音樂徐徐變色，一明一暗、一閃一爍，眼花繚亂而夢幻。

壓軸的「GARDEN」是面積最大的場館，有兩個展覽輪流播放。其他分館也有的《Light of Master Pieces》，展出國際藝術家的油畫名作；而江陵獨家的《Gangwon, the Beauty Sculpted by Time of Nature》，顧名思義將江原道地區的風光美景，以藝術角度展現出來。

尾聲必到訪藝術館的亮點ARTE TEA BAR，飲品上枱後有「魔法」上演：茶杯中竟然有一輪明月，還有紅粉櫻花盛開，淒美浪漫！難怪人人也不願喝光，打夠卡才慢慢歎茶。

ARTE Museum Gangneung

地址：131 Nanseolheon-ro, Gangneung-si, Gangwon-do

開放時間：10am-8pm

門票：成人17,000韓元（約102港元）、青年13,000韓元（約78港元）、兒童10,000韓元（約60港元）

網址：www.artemuseum.com/gangneung

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咖啡勝地名店 紅磚倉庫歎手沖啡

江陵是韓國最有名的咖啡區，第一代咖啡師在此誕生，每年亦舉辦咖啡節。區內有咖啡博物館、咖啡工場及學院及江陵咖啡街，名店TERAROSA是咖啡迷朝聖之地。

這個2002年發迹的連鎖品牌，可說是江陵咖啡文化推手之一，在首爾、釜山、濟州等地都有分店。自家出品咖啡很有水準，供應意式及手沖咖啡，選用來自不同產地、自家烘焙的咖啡豆。手沖咖啡層次豐富，用美麗的杯子盛載，配上新鮮出爐的糕餅及輕食，價錢便宜公道。難怪人龍不絕，還是早起的鳥兒有啡歎。

TERAROSA

地址：7 Hyeoncheon-gil, Gujeong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do

電話：010-2361-2760

營業時間：9am - 9pm

網址：terarosa.com

旅遊Info

簽證：持香港特區護照及BNO需事先申請韓國電子旅行許可（K-ETA）

貨幣：1 港元約兌 166 韓元

機票：大韓航空直航每日有航班直飛首爾，票價由3,572港元起

入境：登機前至少72小時前申請K-ETA，費用為10,000韓元（約61港元）。出發前於Q-CODE上登記接種記錄，於出發日48小時內接受PCR核酸檢測，入境後當日做一次檢測。

K-ETA官方網站：www.k-eta.go.kr

登記Q-CODE：cov19ent.kdca.go.kr

鳴謝 : 韓國觀光公社

記者：張頌婷