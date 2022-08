【韓國開關】韓國多媒體藝術館即將攻港　江陵分館夢幻光影率先睇

▲ ARTE Museum內的「STAR」,似草間彌生《無限鏡房》及teamLab作品混合體,是最IG-able的打卡位之一。(張頌婷攝)

自數碼媒體流行普及,在這個講求影像的時代,一切資訊及藝術也變得立體、互動及多元化,讓觀眾感受各種直接的官能刺激。韓國江陵的ARTE Museum,將一幅幅藝術品化成流動影像,以光影打造出耳目一新的體驗。

近幾年「沉浸式」體驗興起,讓觀眾融入藝術品或數碼場景中,由最初各國熱門的立體錯視美術館、至日本著名互動光影展覽teamLab,感覺新穎,最重要是可以打卡拍美照,放上社交媒體炫耀一番。

13個光影藝術展品

韓國在這方面走得很前,濟州的光之地堡(Bunker de Lumieres),將歐洲殿堂級藝術家如梵高、莫奈等作品化成投影,大受旅客歡迎。ARTE Museum為韓國最大規模的多媒體藝術館,由當地團隊d'strict原創,在濟州、麗水亦有分館,亦即將進駐香港11 SKIES商場。

江陵ARTE Museum於去年12月開業,位於鏡浦湖附近,展館面積達4,975平方米,地方大而且樓底極高,呈現出一幕幕超現實的場景。藝術館分成不同展區,內有13個以山谷為主題的作品,這場視覺盛宴以「永恒自然」為設計概念,透過光影、聲音及香氣,呈現出熱帶雨林、波浪、山洞等不同場景,如踏上一趟創意的奇幻旅程。

走進漆黑一片的獨立展館「WATERFALL INFINITE」,意想不到首個作品已相當巨型而震撼。水流壯麗的「瀑布」,由8米高的天花傾盆而下,被鏡面牆身包圍,將瀑布無限複製,高清的流水畫面及聲效,真的如置身水聲潺潺的瀑布之中,場景極為逼真。

效果疑幻疑真

藝術館中央大堂連結各處多件作品,讓人目不暇給。「FLOWER」以花朵及宇宙作設計,牆上投影了萬萬千千隨風飄揚的粉色花瓣,充滿少女風,讓遊人發揮拍攝創意。

另一邊亦有以水、風、火、土4種元素結合的期間限定作品「SPIRIT FOREST INCANDO」,是一個與藝術團體Hackatao合作的NFT項目,有各種幻想動物如鳳凰及麋鹿現身。走廊上的「Forest」則同樣有老虎等動物,如走入了魔幻森林探險一樣。

記者特別喜歡營造出大自然天氣變化的幾個展館,真實程度及張力,令人心生敬畏。如沙灘潮汐漲退的「BEACH」、行雷閃電的「THUNDER」,而「WAVE CIRCLE」更是被180度巨大弧形屏幕包圍,滔天巨浪像吞噬自己,完全感受天地的強大力量。大部分作品以鏡面設計,即使沒有同伴當攝影師也能自拍美照。

無限水滴燈籠

另一個作品「STAR」既像teamLab中常見的燈光場景,又似日本藝術大師草間彌生的《無限鏡房》。在四面環鏡的房間內,一個個從天而降的發光燈籠仿如雨滴,不規則地錯落吊下,配合音樂徐徐變色,一明一暗、一閃一爍,眼花繚亂而夢幻。

壓軸的「GARDEN」是面積最大的場館,有兩個展覽輪流播放。其他分館也有的《Light of Master Pieces》,展出國際藝術家的油畫名作;而江陵獨家的《Gangwon, the Beauty Sculpted by Time of Nature》,顧名思義將江原道地區的風光美景,以藝術角度展現出來。

尾聲必到訪藝術館的亮點ARTE TEA BAR,飲品上枱後有「魔法」上演:茶杯中竟然有一輪明月,還有紅粉櫻花盛開,淒美浪漫!難怪人人也不願喝光,打夠卡才慢慢歎茶。

ARTE Museum Gangneung

地址:131 Nanseolheon-ro, Gangneung-si, Gangwon-do

開放時間:10am-8pm

門票:成人17,000韓元(約102港元)、青年13,000韓元(約78港元)、兒童10,000韓元(約60港元)

網址:www.artemuseum.com/gangneung

咖啡勝地名店 紅磚倉庫歎手沖啡

江陵是韓國最有名的咖啡區,第一代咖啡師在此誕生,每年亦舉辦咖啡節。區內有咖啡博物館、咖啡工場及學院及江陵咖啡街,名店TERAROSA是咖啡迷朝聖之地。

這個2002年發迹的連鎖品牌,可說是江陵咖啡文化推手之一,在首爾、釜山、濟州等地都有分店。自家出品咖啡很有水準,供應意式及手沖咖啡,選用來自不同產地、自家烘焙的咖啡豆。手沖咖啡層次豐富,用美麗的杯子盛載,配上新鮮出爐的糕餅及輕食,價錢便宜公道。難怪人龍不絕,還是早起的鳥兒有啡歎。

TERAROSA

地址:7 Hyeoncheon-gil, Gujeong-myeon, Gangneung-si, Gangwon-do

電話:010-2361-2760

營業時間:9am - 9pm

網址:terarosa.com

旅遊Info

簽證:持香港特區護照及BNO需事先申請韓國電子旅行許可(K-ETA)

貨幣:1 港元約兌 166 韓元

機票:大韓航空直航每日有航班直飛首爾,票價由3,572港元起

入境:登機前至少72小時前申請K-ETA,費用為10,000韓元(約61港元)。出發前於Q-CODE上登記接種記錄,於出發日48小時內接受PCR核酸檢測,入境後當日做一次檢測。

K-ETA官方網站:www.k-eta.go.kr

登記Q-CODE:cov19ent.kdca.go.kr

記者:張頌婷