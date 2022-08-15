【前列腺癌】初期幾乎無症狀　醫生列舉7大先兆兼6種高風險群組

前列腺癌在香港男性癌症中排第3，根據統計，2019年香港前列腺癌新症多達2,532宗。有研究指出，前列腺癌早期症狀不明顯，通常無症狀或以類似前列腺肥大的徵狀來表現，包括尿流變細、解尿斷斷續續、感到膀胱無法排空、夜尿、尿急等等。有醫生便指病患往往會將以上徵狀歸究於是自然老化的現象，而忽略嚴重性，提醒市民一旦出現以下7大徵狀時便要注意：

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台灣泌尿科醫師陳鈺昕指出，有研究指普遍認為年齡是前列腺肥大最主要危險因子，隨著年紀增長，男性荷爾蒙的不平衡造成組織的增生。到了80歲以上，前列腺肥大的比例更高達8到9成。由於前列腺癌早期症狀不明顯，通常無症狀或以類似攝護腺肥大的徵狀來表現，所以有攝護腺肥大的情況都需要注意！另外，他又列舉7大前列腺癌症狀:

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陳鈺昕又指出，目前前列腺癌發生的主因仍不明，但是有6種相關高風險族群，包括：

1.年齡：50 歲以上有較高的風險，另外，隨著年紀增長發生機率也會愈高。

2.基因遺傳

3.家族疾病史：約有9至15%的前列腺癌患者有家族病史。罹患前列腺癌之患者的父親、兒子或是手足同樣得到前列腺癌的機率，比沒有相關家族史的人來的高。

4.種族：非裔美國人發生率最高，亞洲人較低。

5.高脂飲食：尤其是不飽和脂肪，會提高前列腺癌的發生率與死亡率。

6.發炎與感染：有文獻提到前列腺癌的發展與有性病史或前列腺慢性發炎有關。

改善飲食習慣，預防癌症

本港泌尿科專科醫生葉維晉稱， 華人罹患前列腺癌趨增，與西方飲食文化不無關係，又預期隨著港人越來越長壽，本港前列腺癌個案亦會越來越多，認為要預防癌症可由飲食著手，包括多食蕃茄等抗氧化蔬果。他舉例美、德及英等地不乏有專家提出的植物療法，例如鋸棕櫚（Saw Palmetto）、奧米加3（Omega 3）食物等；中國也有專家提出綠茶亦有效抗癌。不過，葉維晉重申飲食之外，仍建議男士年年驗身，建立多食蔬菜、少食紅肉的健康飲食習慣。

列腺癌篩檢

根據衛生署資料，目前前列腺癌篩檢有兩種測試，分別為肛門指檢及前列腺特異抗原血檢驗。

進行肛門指檢時，醫生會將戴上手套的手指放進病人的直腸中，從而判斷貼近直腸的前列腺是否有異常。

前列腺特異抗原血檢驗則需要抽取病人的血液樣本，從而量度血液中的前列腺特異抗原水平。前列腺特異抗原是由前列腺製造，並釋放到血液中。其中有幾種前列腺的異常情況， 如：前列腺肥大症（BPH）、前列腺炎或前列腺癌都可以令血液中的前列腺特異抗原水平上升。

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責任編輯：羅嘉欣