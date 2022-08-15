【升學出路】建造學院高等文憑獲資歷架構第4級認可　畢業生就業率逾9成

▲ 建造學院高等文憑獲資歷架構第4級認可，畢業生就業率逾9成 。（曾耀輝攝）

香港建造學院高文憑課程及兼讀制建造專門行業專業文憑新學年起獲資歷架構級別第4級認可，有關課程畢業生可升讀都會大學等3間大專院校的銜接課程。學院說，本港建造業前景興旺，行業渴求人才，畢業生就業率亦高。學院將於本月20日舉行招生日。

建造學院於2018年成立，學院內為期1年或以上的課程均獲資歷架構第2至第4級認可。其中4個高等文憑課程及5個兼讀制建造專門行業專業文憑，於今年獲資歷架構第4級認可。高等文憑課程同時加入創新科技元素，包括建築信息模擬（BIM）、組裝合成建築法（MiC）等知識。

▲ 助理院長萬家輝。（曾耀輝攝）

助理院長萬家輝說，以往學生需同時於其他院校就讀銜接課程，以升讀大學；但學院高等文憑獲認可後，學生在完成為期2年的全日制文憑或2至3年的兼讀文憑後，可以兼讀形式，升讀都大的建築管理及測量榮譽理學士、土木及環境工程榮譽工學士等課程，或銜接至香港珠海學院或香港高等教育科技學院的相關學位課程。

萬家輝又透露，正與另一所大專院校商討合作，讓畢業生有更多機會。他亦指出，學院課程均免學費，更每月向學生提供3,600元或4,800元津貼，協助學生獲得資歷及學歷的同時，亦支援他們的生活。

▲ 建造業議會執行總監鄭定寧。（曾耀輝攝）

建造業議會執行總監鄭定寧說，本港目前建造量約為2,300億，預料未來10年建造量每年可達3,000億，形容行業興旺，每個職級都缺乏人手，尤其是釘板、紮鐵、落石屎等傳統樓宇建造工程。

萬家輝補充，以往高等文憑畢業生就業率平均逾9成，首份工作月薪中位數約為16,000至20,000，不少學生未畢業亦已率先獲業內行人取錄。

學院本月20日將舉行招生日，兩年全日制「高等文憑」課程提供即場報名面試，報讀人士須於中學文憑試考獲中英數在內5科2級。

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記者：黃悅晴