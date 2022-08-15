【7.21暴動案】涉參與元朗暴動襲擊事件　63歲漢兩年後被捕受審

▲ 被告程偉明(左)今否認暴動等罪開審。梁錦麟攝

2019年元朗7.21襲擊事件中，繼早前7名白衣人被判監後，再有1名63歲男子被控暴動等罪，案件今（15日）於區域法院開審。控方開案陳詞指，案發時被告與其他白衣人聚集於元朗鳳攸北街，其間有人高呼「我哋呢一班係元朗嘅志願軍」。被告其後與其他白衣人衝入港鐵元朗站付費區內，並以拳頭及藤條向1名灰衣人施襲，並至少兩度襲擊黑衣人，以及招手示意其他白衣人往月台方向前進。被告於案發後1天離港，2年後返港被捕。

被告程偉明（63歲）被控1項暴動罪及1項有意圖而傷人罪。控罪指，被告於2019年7月21日，在元朗地鐵站連同其他人參與暴動，及意圖使他人身體受嚴重傷害而與其他人，串謀、非法及惡意傷害他們。

控方開案陳詞指，大批白衣人於案發日聚集於元朗鳳攸北街一帶，部份人手持藤條及國旗等物品。有片段拍攝到被告曾與白衣人聚集於上址，有人高呼「我哋呢一班係元朗嘅志願軍」，其後港鐵元朗站內發生暴力事件。

控方續指，現場拍攝的片段及港鐵閉路電視片段顯示，當晚10時許起，大批白衣人聚集在元朗站內，部分人身穿印有「廈溪」的白色短袖T恤及配帶口罩，他們手持藤條、木棍襲擊及指罵在場的黑衣人，又挑釁黑衣人離開付費區。

及至晚上近11時，雙方隔着港鐵閘機指罵，有白衣人拍打閘機，及以繫上國旗的木棍擊打黑衣人。其後近百名白衣人陸續衝入付費區追打黑衣人、在場記者及勸阻他們施襲的市民。白衣人再步上月台聚集，並衝入車廂內以木棍、雨傘及黄色雪糕桶等襲擊車廂內人士。

控方指，被告當時身穿白色中袖外套、印有黑白老虎的白色上衣，與白衣人衝入付費區內，並以拳頭及藤條對1名灰衣人施襲。被告手持藤條離開付費區後，再聯同白衣人至少2次向黑衣人施襲。被告在白衣人衝入車廂施襲時，招手示意其他白衣人往月台方向前進，在列車開走時方其他白衣人陸續離開。被告翌日經落馬洲管制站離港，截至2021年8月12日在深圳灣口岸入境時被警方拘捕。

控方將傳召11名目擊證人作供，並依賴當中8名證人的醫療報告及傷勢照片，證明多人在元朗站大堂或車廂內遭白衣人襲擊。控方指，8名證人分別於身體多處出現瘀傷、擦傷、觸痛及血腫，亦有證人患上創傷後壓力症。

法官應控方申請為本案所有市民證人下達匿名令，禁止任何人以任何方式透露證人身份。

聆訊明(16日)續。

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記者：梁錦麟