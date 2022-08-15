【港隊女足】17歲陳頌文赴英一年加盟史篤城　讀體藝中學奪學界冠軍聯賽MVP

▲ 17歲香港女子足球代表陳頌文近日加盟英格蘭球隊史篤城。

17歲香港女子足球代表陳頌文（Karri）去年8月隨家人移居英國，並加入英格蘭球隊曼城女足U19青年軍，近日宣布轉投另一球隊史篤城。陳頌文自4歲學踢波，曾在香港阿仙奴足球學校訓練，升中後曾奪得學界及U18聯賽等冠軍，更成為聯賽神射手及最有價值球員（MVP）。

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史篤城女足球隊在社交平台先後宣布簽入3名新兵，包括港將陳頌文。史篤城現時為英格蘭國家北部女子聯賽，是當地女足第三級聯賽，上季史篤城在13隊中排第9名。

▲ 史篤城女足球隊公布簽入3人，包括港將陳頌文。（史篤城女足facebook圖片）

父母放手讓女兒自行發展

司職前鋒的陳頌文被視為香港女足的明日之星，她4歲開始踢足球，約7歲開始在香港阿仙奴足球學校受訓，教練盛讚她在球場上努力不懈，更獲得父母全力支持踢波，幾乎每次比賽都有到場觀戰，父母知道女兒的潛質，放手讓女兒自行決定發展方向。

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體藝中學盛產體育界精英

陳頌文其後升讀沙田英中賽馬會體藝中學（下稱體藝），重視學生發展體育及藝術潛能，多年來盛產體育界精英，包括壁球名將趙詠賢及歐詠芝、羽毛球女將葉姵延、藝人代表則有男團MIRROR成員王智德（Alton）、劉俊謙及陳葦璇等。

體藝是全港唯一可以100%自行分配學位的津貼中學，且收生不受區網限制，全港學生都可申請報讀。陳頌文為體藝贏得學界冠軍外，同時效力公民女子足球隊，曾榮膺18歲以下（U18）女子聯賽神射手及最有價值球員（MVP）。前年她又越級首次為港女足一隊正選上陣，出戰女子土耳其盃。

去年8月，陳頌文跟家人移居英國，隨即試腳成功加入曼城女足U19青年軍，有感當地訓練質素很高。一年後她轉投另一球隊史篤城，繼續向職業足球員之路進發。

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責任編輯︰王明芳