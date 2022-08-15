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【非法勞工】2名孟加拉籍黑工涉用他人外賣平台賬戶接單　遭判監22個月14日

社會 17:58 2022/08/15

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2名孟加拉籍黑工涉用他人外賣平台賬戶接單，遭判監22個月14日。（黃傑偉攝）

入境處表示，8月11日及今日（15日）法庭判決2名孟加拉籍非法勞工，判囚22個月零14日。

入境事務處特遣隊指揮官李炯超表示，入境處於去年11月在元朗及12月於葵涌2次反黑工行動中，拘捕2名分別30及39歲孟加拉籍人士，當時2人在不合法聘用條件下從事外送食物工作取酬。2人分別在8月11日及今日（15日）經法庭裁決被重判監禁22個月零14日。入境處發現2人應用他人外賣平台賬戶接單工作，將會作出跟進調查。

入境處強調，僱主有責任聘用合資格人士，去年入境條例修訂後聘用不可合法受僱人士已列為可公訴罪行，罰則亦相應提高，監禁年期由3年加至10年，罰款由35萬增至50萬，反映罪行嚴重性。

今年1至7月入境處已巡查接近10,000個地點，首6個月拘捕非法勞工佔一半為非華裔人士，於過去2星期行動中共拘捕39人，包括20名非法勞工、7名逾期逗留人士及12名聘用非法勞工人士。

入境處表示，會繼續嚴厲打擊黑工，以保障本地市民就業機會，並強調從事或聘用非法勞工均屬嚴重罪行市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉

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