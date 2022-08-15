【非法集結】涉參與6.12非法集結　「爆眼教師」楊子俊認罪判囚9個月

▲ 6.12金鐘非法集結事件，被告楊子俊今承認非法焦結罪判囚9個月。資料圖片

前拔萃女書院通識科教師楊子俊涉參與2019年的金鐘6.12反修例示威，遭警方發射的催淚彈射中右眼，今（15日）於東區裁判法院承認2項非法集結罪。主任裁判官嚴舜儀判刑指，被告在別人辱罵警方時仍搬出鐵馬，激發別人的暴力行為，判囚9個月。

被告楊子俊（32歲，出版人），被控於2019年6月12日，在金鐘夏愨道和添華道交界、香港政府總部外，以及在夏愨道、添華道及紅棉路交界、中國解放軍駐港部隊大廈外，連同其他人參與非法集結。

辯方求情指，被告任通識科老師時深受學生歡迎及同事欣賞，獲多名師生及家長撰寫求情信。被告案發後3年來飽受被起底，家人受電話滋擾等，右眼更失明，最後為了避免任教的學校遭受輿論壓力而辭職。

被告雖面對種種打擊，但仍依然沒有離港，選擇開設出版社貢獻社會，包括在1個月內出版了1本有關烏克蘭照片集，更將40萬元版稅全數捐贈予當地難民。

裁判官聽畢求情指，被告於案發日從早上逗留至下午，參與時間長，目擊事件惡化，認為被告若要離開，一定有路可走。

裁判官判刑指，案件涉及公害，須判處阻嚇性刑罰。被告在別人辱罵警方時仍搬出鐵馬，行為上支持別人，激發別人的暴力行為。被告眼睛受傷雖令人遺憾，但不接納為減刑因素，因警方已呼籲人群離開，被告參與非法集結時，應可預計或會失去教席，亦拒就此減刑。被告3年來努力生活，就兩罪各減刑1個月，就兩罪判囚9個月。

案情指，2019年6月9日起，學生組織「學生動源」呼籲市民佔領政總一帶，要求撤回《逃犯條例》，黑衣示威者當日早上於夏愨道聚集，並以鐵馬及雨傘等堵路，堵塞行車線。示威者無視警方施放胡椒噴劑，繼續衝擊警方防線。戴上眼罩和面罩的被告被拍到與其他示威者向著警方防線搬動鐵馬。

同日中午暴力升級，警方展開驅散行動，約400至500名示威者於解放軍駐港部隊大廈外聚集，有人設置路障，有人與警方激烈對質，咒罵警方和叫反修例口號，被告當時搬動鐵馬，之後被催淚彈擊中致頭盔飛脫，被告其後後退。

右眼受傷的被告其後自行到伊利沙伯醫院求醫，但沒透露如何受傷，有警員起疑，其後拘捕被告。

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記者：陳曉欣