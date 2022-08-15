【益生菌】男子食益生菌肝臟化膿入院　腸胃科醫生列8種高危人士可致敗血症

▲ 腸胃科醫生列8種高危人士，建議別食用益生菌。

現代都市人注重養生，不少人都有補充益生菌的習慣。台灣有醫生就分享，一名患有糖尿病史的65歲男子，因肝臟化膿入院，經醫生從體內抽出膿汁細菌培養後，發現竟是「乳酸菌」所致。醫生經問診後得知，男子因免疫力欠佳，經常食益生菌卻釀成健康危機。

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台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘在節目《健康好生活》中分享一宗病例，他指一名65歲、本身有糖尿病史的男子，某天因全身倦怠而前來求診，檢查確診是「肝膿瘍」。醫生幫他把膿汁引流出來，再進行細菌培養，隨後發現並非是糖尿病常見的細菌，而是不太常見的「乳酸菌」。

錢政弘了解男子飲食史後發現，之所以驗出乳酸菌，是與男子經常進食的「益生菌」有關。而該男子病況頗為嚴重，除了肝臟化膿之外，更有下腔靜脈血栓，以及肺部栓塞導致的肺積水等情形，前後需治療近6星期才出院，而男子之後有長達3個月時間，還需要服用抗凝血藥。

腸道病變或免疫力不好可致敗血症

錢政弘解釋，益生菌內有分為活菌和死菌。免疫力不好的人吃下去後，細菌可經腸胃道進入全身血液循環。倘若腸道有病變或免疫力不好，細菌會像大腸桿菌或有毒細菌一樣，沿著血液循環造成敗血症。他列舉8類高風險人士，建議別食用益生菌：

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錢政弘表示，慢性病患者對外來細菌無抵抗力，即使是好菌也可帶來風險。一些做完化療、白血球低或抵抗力較弱的人，也不建議進食益生菌保健。他強調，益生菌的確有助保養腸胃，但不見得適合每個人，若無法判斷自己是否高風險人士，可交由專業醫生判斷。

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責任編輯：羅嘉欣