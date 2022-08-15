【虐兒判囚】涉掌摑20個月女嬰兼打額頭　 菲傭認兩虐兒罪判囚6周

▲ 菲傭承認掌摑20個月大女少主，今於東區裁鄰法院被判監6星期。資料圖片

29歲菲傭涉於住所內撃打20個月女嬰前額後遭僱主發現及解僱，僱主報案後翻查閉路電視片段，發現涉案菲傭曾掌摑女嬰及捏其左耳。涉案菲傭一度被警方通緝，早前於機場企圖離港時被捕，警誡下稱因女嬰先掌摑其臉，菲傭才失控掌摑女嬰。被告今(15日)於東區裁判法院承認2項虐兒罪，被判監6星期。

菲律賓籍被告DULNUAN Shenan Martin（29歲、家庭傭工），今承認2項虐兒罪。控罪指，被告分別於2022年6月1日及23日，在西環屈地街號屈地大廈1單位，身為對1歲女童X負有管養、看管或照顧責任的人，兩度故意虐待或忽略該女童X，其方式相當可能導致該女童X受到不必要的健康損害。

案情指，案發期間事主X的父親聘請被告照顧X，涉案單位的客廳及X的睡房裝有閉路電視。X的父親於2022年6月23日翻查閉路電視片段時，發現被告約於1小時前撃打X的前額，以致X倒在床上。X的父親翌日解僱被告，並要求她離開涉案單位，再於同月25日報案。惟被告已失去蹤影，警方於是發出通緝令。根據瑪麗醫院的醫療報告，顯示X未有外傷。

X的父親其後再翻查閉路電視片段，發現被告曾於2022年6月1日對X施虐。當時被告正在餵X喝水，X忽然用手拍打被告的臉數下，於是被告用右手掌摑X的左邊臉一下，引起巨響。X再拍打被告的臉，被告遂捏X的左耳，令X哭泣。

被告於7月1日企圖離港，於機場管制站被捕。被告在警誡下稱，她只是拍打X的頭部，又指她因X掌摑她的臉而失控，於是掌摑X的臉以及捏X的耳仔各1次。

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記者：梁錦麟