【模範夫妻】首次夫妻檔直播下廚交流心得　楊證樺沈可欣用心煮好每一道餸菜　

▲ 圈中模範恩愛夫妻楊證樺和沈可欣首次夫妻檔公開下廚。

圈中模範恩愛夫妻楊證樺和沈可欣，不單演好大小角色，最近更與朋友合資做生意，在油塘開設入廚購物廊，售賣廚具用品及食品等。無論家庭或事業都拍住上的兩人，為了宣傳店舖，破天荒首次夫妻檔下廚煮食，吸引大批油塘街坊圍觀，場面非常熱鬧，而楊證樺和沈可欣亦都有照顧網上朋友的需要，實行網上直播，未能到現場的街坊，都能在網上睇直播或重溫片段。

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▲ 楊證樺整木糠蛋糕，沈可欣做助手。受訪者提供

在活動上，沈可欣烹調健康低卡菜色鮑魚雜草沙律，而楊證樺則整最拿手的甜品木糠蛋糕，兩夫妻合作無間，互相補位，能夠看出他們的默契，原來全因為平時訓練有素，楊證樺說：

我哋成日係屋企玩煮飯仔，老婆煮餸我就負責整甜品，我以前開過甜品店，所以整甜品有一手！

講到下廚心得，楊證樺坦言煮食跟演戲一樣，最重要拎個心出嚟，用心做好每一件事，用心煮好每一個菜式，就自然好食。唔用心去整，就算似樣都唔會好食。

楊證樺還透露，他們會不定時出席直播宣傳活動，繼續與網友及街坊互相交流下廚心得，及教大家煮番兩味。

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