【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害

MIRROR會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言（阿Mo）仍留醫，而阿MO父親李盛林牧師的日前的第三封代禱信，提到阿Mo與家人都掌握了溝通技巧，也感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧。

So Ching自阿MO發生意外後一直陪伴左右，又不時在社交平台訴心聲，表達對男友的支持及思念，總之一句患難與共。

雖然早前COLLAR現身商台903接受《叱吒樂壇》謝茜嘉訪問，惟So Ching（蘇芷晴）沒有復工，相信心情還未能平復。

【COLLAR成員】So Ching李啟言原定月尾同往韓國 阿Mo家人感謝蘇芷晴：耐心照顧

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Winka為So Ching護航

仍未有回歸團組合工作的So Ching原定和隊友陳泳伽（Winka）於今個月尾舉行首個音樂會，合作品牌卡樂B於Facebook宣布最新消息，經商討後決定將So Ching和Winka的首個音樂會將會延期，有進一步消息將會再作通知。

雖然有不少COLLAR粉絲紛紛留言表示會體諒，但仍有部份粉絲有意見，有網民甚至到隊長沈貞巧（Gao）的社交平台留言叫「So Ching快些退隊」

而隊友陳泳伽（Winka）即為So Ching護航，留言「8-1=0」即意指團內少了任何一個都不可，隨後她並在個人社交平台表示「可以不愛 但不要傷害」並再強調「8-1=0」，絕對一個都不能少，而另一隊友蘇雅琳（Ivy）亦有轉發帖文以示支持！

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