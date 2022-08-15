  • 30°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 20:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【COLLAR成員】屢傳So Ching退團　Winka為隊友護航：可以不愛不要傷害

娛樂 19:31 2022/08/15

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

MIRROR會嚴重事故，導致舞蹈員兩傷意外，其中李啟言（阿Mo）仍留醫，而阿MO父親李盛林牧師的日前的第三封代禱信，提到阿Mo與家人都掌握了溝通技巧，也感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧。

So Ching自阿MO發生意外後一直陪伴左右，又不時在社交平台訴心聲，表達對男友的支持及思念，總之一句患難與共。

雖然早前COLLAR現身商台903接受《叱吒樂壇》謝茜嘉訪問，惟So Ching（蘇芷晴）沒有復工，相信心情還未能平復。

【COLLAR成員】So Ching李啟言原定月尾同往韓國　阿Mo家人感謝蘇芷晴：耐心照顧

最新影片推介：Alice專訪

Winka為So Ching護航

仍未有回歸團組合工作的So Ching原定和隊友陳泳伽（Winka）於今個月尾舉行首個音樂會，合作品牌卡樂B於Facebook宣布最新消息，經商討後決定將So Ching和Winka的首個音樂會將會延期，有進一步消息將會再作通知。

雖然有不少COLLAR粉絲紛紛留言表示會體諒，但仍有部份粉絲有意見，有網民甚至到隊長沈貞巧（Gao）的社交平台留言叫「So Ching快些退隊」

而隊友陳泳伽（Winka）即為So Ching護航，留言「8-1=0」即意指團內少了任何一個都不可，隨後她並在個人社交平台表示「可以不愛 但不要傷害」並再強調「8-1=0」，絕對一個都不能少，而另一隊友蘇雅琳（Ivy）亦有轉發帖文以示支持！

    點擊圖片放大
    +7
    +6

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
11:12 2022/06/02
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
【COLLAR成員】COLLAR細數《OFF/ON》MV內幕　阿Gao爆Ivy連食8粒吹波糖【多圖】
11:56 2022/07/16
【COLLAR成員】COLLAR細數《OFF/ON》MV內幕　阿Gao爆Ivy連食8粒吹波糖【多圖】
【COLLAR成員】So Ching貼合照為男友打氣　阿Mo粉絲摺千紙鶴：祝願他早日康復
09:54 2022/08/10
【COLLAR成員】So Ching貼合照為男友打氣　阿Mo粉絲摺千紙鶴：祝願他早日康復
【COLLAR成員】So Ching+Winka首個音樂會延期　COLLAR粉絲留言為偶像集氣
10:40 2022/08/12
【COLLAR成員】So Ching+Winka首個音樂會延期　COLLAR粉絲留言為偶像集氣
【COLLAR成員】So Ching李啟言原定月尾同往韓國　阿Mo家人感謝蘇芷晴：耐心照顧
10:34 2022/08/14
【COLLAR成員】So Ching李啟言原定月尾同往韓國　阿Mo家人感謝蘇芷晴：耐心照顧

你可能感興趣

【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
11:12 2022/06/02
【我哋係COLLAR】Candy夠好勝阿Day勁多口頭禪　芯駖帶閨房用品與隊友過夜【有片】
【COLLAR成員】COLLAR細數《OFF/ON》MV內幕　阿Gao爆Ivy連食8粒吹波糖【多圖】
11:56 2022/07/16
【COLLAR成員】COLLAR細數《OFF/ON》MV內幕　阿Gao爆Ivy連食8粒吹波糖【多圖】
【COLLAR成員】So Ching貼合照為男友打氣　阿Mo粉絲摺千紙鶴：祝願他早日康復
09:54 2022/08/10
【COLLAR成員】So Ching貼合照為男友打氣　阿Mo粉絲摺千紙鶴：祝願他早日康復
蘇芷晴 陳泳伽 沈貞巧 娛樂人物職業 邱彥筒 李芯駖 許軼 王家晴 COLLAR 蘇雅琳

最高瀏覽

【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
今日 10:00
【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
11:24 2022/08/14
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
16:42 2022/08/14
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人