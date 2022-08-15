【美食速報】台式火鍋登陸尖沙咀8款養生湯底　限定85折優惠送菊花茶洛神花茶

▲ 台式火鍋「御老鍋」回歸尖沙咀。（圖片由品牌提供）

闊別兩年，前身「老鍋」台式火鍋專門店今年化身為「御老鍋」，登陸尖沙咀君怡酒店開店，新店推出八款台灣正宗湯底，⼀止大家對台灣的思念之情。另外還為客人帶來全港僅有的《騸牯牛頸脊》，肉質鮮嫩又有牛肉香，餐廳更為客人提供各式各樣的火鍋配料及小食，當中不少得自家農場水耕油麥菜苗、台式麻辣鴨血、酒香白肉及肉鬆響鈴等，讓港人嚐到台式原味。

餐廳表示八款湯底皆由在台灣打滾30多年，而且「御老鍋」所有湯底均具養生食療之效，以「食得有營」為宗旨，打破食火鍋油膩及對健康無益的刻板印象。尖沙咀的新店更是鍋底選擇最多的分店，「御老鍋」除了保留原有四大湯底，更推出四款獨創尖沙咀店限定口味：台灣紅燒⽜尾鍋、台灣薑⺟鴨鍋、為素食客人而設的蟲草花姬松茸雜菌素鍋及寧神靜心鍋。

餐廳亦推介八款必食菜式 —「必食御八品」，包括騸牯牛頸脊。騸牯牛是⼤約在1歲左右便會進⾏閹割 ，經閹割過後的牛隻，脂肪會均勻地分布在身體不同部位，令⽜⾁脂肪有若雪花般的紋理，當騸牯牛長大到肉與脂肪的比例最佳時才會進行屠宰，因此肉質入口鮮嫩不會太老太韌，香港每日供港數量相當有限，平均每天只有13⾄15隻。

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為了讓客⼈食得健康，餐廳自設⾃家農場種植健康水耕菜苗，每天也從農場採摘水耕油麥菜苗直送至餐廳，水耕油麥菜苗口感甜脆爽口，無土味，非坊間火鍋店有機會嚐到。「必食御八品」還包括以下六款小食及配料，⼩食包括：招牌秘製肉鬆響鈴、台式麻辣鴨⾎；配料包括：野生⼤竹笙、即包韭菜餃、酒香白⾁(豚⾁片）、五福臨門 (手打丸拼盤）。

「御老鍋」座落於尖沙咀君怡酒店1樓，新店環境設計概念跟原店大同小異，每個卡位都設有屏風隔開保持私隱度。另外「御老鍋」更設有5間獨立VIP房間供客⼈享用，其中分別有電視、卡啦OK及麻雀枱，令客人們重拾老店感覺。

開業優惠

1.「御老鍋」於8月13日正式開業，於開業⽉份內凡入座消費並Follow 御老鍋店之 Instagram 及 Facebook專頁，即可免費獲贈每人⼀杯秘製杞⼦菊花茶/洛神花茶，四人以上更可享免費⼀壺，優惠期⾄8⽉31日止。

2. 由即日起至9月30日，經Openrice訂位有以下優惠 : 18:45前結賬離座可享全單 85折優惠 / 18:45-21:45正價時段入座可享全單95折優惠 / 21:45後入座可享全單85折 優惠 3/著名台灣啤酒買四送⼆優惠，優惠期至9月30日止。

3. 台灣啤酒買四送⼆優惠，優惠期至9月30日止。

餐廳地址：尖沙咀⾦巴利道28號君怡酒店1樓

電話：2818 8000

營業時間：早上11:00至凌晨 12:00

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責任編緝：蕭雅文