【港產片】《緣路山旮旯》美指自小迷港片愛張國榮　馬家銘創作微縮模型向偶像致敬

▲ 今次展覽，美指馬家銘展示了經典最愛電影如《春光乍洩》、《教父》、《胭脂扣》、《國產凌凌漆》，他曾參與的作品《緣路山旮旯》及《暖男爸爸》的微縮場景。

早前中環街市的微型藝術展叫好叫座，如果由本身是電影人親自操刀，得出來的微縮電影場景更加逼真呢？

80後馬家銘是一位美術指導，從小就熱愛電影，長大後一頭栽進影視及舞台劇之中。疫情期間工作量少了，可以搭建場景的空間也未必足夠，於是他便將自己對電影的熱愛，投射於微縮場景模型中，並舉行《微縮之前細說幕後》展覽。

他表示：「我希望用微縮模型去繼續自己的創作熱誠，透過打造空間場景去表達自己對電影的熱愛，又可以有滿足感。」

自小是港片迷

馬家銘對電影的熱愛是有跡可尋。爸爸和哥哥是戲迷，小時候已經每周入戲院兩、三次。當年還流行租碟的年代，一家人還會每周都去金獅影視店租一大堆碟回家看。10歲的他，已不局限於看卡通片，最喜歡看港產片如林正英的殭屍片，而爸爸是西部牛仔片戲迷，哥哥則鍾情日本名導小津安二郎的電影。

▲ 正上映的《緣路山旮旯》，馬家銘充當美指，因此也做了兩個微縮場景。（圖片：被訪者提供）

「宮崎駿所有的卡通片我都看過，而且看過多次，最喜歡看《風之谷》及《天空之城》，比較科幻，而且講大自然。」當然周星馳及王家衛的經典電影，他都沒有放過，埋下第一個創作的微縮場景，就是《春光乍洩》。

因為小時候喜歡畫畫，又對藝術有興趣，於是入讀明愛白英奇專業學校讀室內建築設計，包括空間設計及布置，然後2017年去英國倫敦藝術大學主修舞台設計。

「我從英國讀書回來，認識了張Sir（張之珏），希望他給我機會學習，做甚麼也可以，於是他介紹了我認識舞台設計師曾文通，並且參加了《玻璃動物園》及張Sir生日音樂會兩個舞台的製作。」馬家銘表示，作為「大助」（執行美術指導），都是邊做邊學，按著劇本，了解道具、燈光對場景氣氛的影響。

▲ 在《踏血尋梅》電影中，馬家銘和白只（右一）比較多接觸交流。（圖片：被訪者提供）

幫郭富城製作過百相片

馬家銘開始涉足電影，印象最深刻有郭富城主演的《踏血尋梅》及剛上映的《緣路山旮旯》。「戲中郭富城喜歡拿著寶麗萊周圍自拍，但無可能叫他真的這樣做，於是惟有試造型時多影一些相片，然後用電腦配景，再將相貼返落寶麗萊的相紙之中。200幾張相，總共用了兩周才完成。」

另一場有關白只的戲，為了增加一條條血絲的效果，假血加入了麥芽糖令其更加濃稠。「我們會提醒白只，行路時要小心及用力，因為那些假血會黐住地下。」

2021年拍攝的《緣路山旮旯》，是馬家銘正式第一次當美術指導，讓他認識到香港原來有那麼多漂亮的地方。「電影特別之處是我們去的地方都很遠，叫做近城市的有長洲、天水圍、下白泥，遠的有大嶼山、沙頭角及梅子林。」

之前他根本不知梅子林在哪裏，原來要在馬料水碼頭乘搭個多小時船去荔枝窩，再行半小時山路才到。他要將小朋友玩的攀爬架翻身及加工，變成裝置藝術。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

「因為位置偏遠，我們要克服人手及運輸問題，又想盡量保護現有環境，因此用了回收物料，如玻璃樽、隔音棉、膠片等等，拍攝完，這搭建場景留在原地沒有拆毀。」馬家銘說他們與社企「活現香港」合作，推廣山旮旯一日遊，希望透過電影與觀眾有更多的互動，推廣本地旅遊。

製作《春光乍洩》紀念張國榮

一直很喜歡張國榮的馬家銘，為了紀念「哥哥」，於2018年開始構思將《春光乍洩》的場景，化成微縮，花了半年時間完成，並於2020年4月1日，張國榮的死忌發表。

「那是戲中張國榮和梁朝偉在阿根廷生活的房間，電影中接近四成的時間，他們都留在那裏，所以我可以從不同的角度、畫面看到內裏的情景，而因為出場次數多，大家都容易記得。」

《教父》則是另一齣戲迷必看的電影。「這套戲的打燈方式，是故意見到演員很清楚，但其他就黑忟忟。不要說細節，連傢俬也看得不清楚，對我來說，好高難度。」因此，他花了很多時間找資料，但找到的資料很少，又要上網訂書，單是做資料搜集已用了7個月。

相比ViuTV的《暖男爸爸》，他負責主景——鄭中基家及便利店的布置，因此要做微縮模型，可以說手到拿來。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

今次展覽，他就展示了經典最愛電影如《春光乍洩》、《教父》、《胭脂扣》、《國產凌凌漆》，他曾參與的作品《緣路山旮旯》及《暖男爸爸》的微縮場景，讓大家看電影觀賞演員的精湛演技外，也能將注意力轉移到拍攝現場的一景一物，因為都是幕後班底精心打造，有血有淚。

《微縮之前細說幕後》馬家銘微型場景個展

日期：即日至9月29日

時間：11am-8pm

地點：太古城中心5樓House by Kubrick

記者：何小雲