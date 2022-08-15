【創業支援】明專及明愛白英奇專業學校成立創業培育中心　助學生實踐創業項目

▲ 明專及白英奇設立的「創業培育中心」（IIC）已正式啟用。（校方提供圖片）

明愛專上學院（CIHE）及明愛白英奇專業學校（CBCC）成立的「創業培育中心」（IIC）已正式啟用，校方指中心集教研於一身，為充滿創新理念、有意創業的學生及校友提供指導，並給予財政、人脈及宣傳上的支援，以支持有關項目進行知識轉移，推出市場。

中心是由慧思生命科技公司捐助500萬元成立，而中心主辦首屆創業比賽，現正接受報名，校方指比賽目的是培養學生及校友成為未來領袖，透過指定新創項目對社會、文化及經濟帶來正面影響，促進明專及白英奇的創業及跨學科新創項目，以及支持年輕創業家等。

明專及白英奇學生及校友，或即將入讀全日制或兼讀制課程的學生均可報名，參加者可以個人或最多5人組隊參與，每人或每組最多提交2個報告，評判會按計劃的創新、可持續性、適銷性、文化與環保意識等方面進行評審。勝出參加者可獲得種子基金、免租共享工作空間及導師指導等。比賽將於9月1日截止報名，參加者需在網上填寫報告，並電郵至iic@cihe.edu.hk，入圍者將於大約9月中收到通知，以參與10月舉行的面試，詳情可參考校方網頁。

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明專及明愛白英奇專業學校的年度設計展剛於上月27日至本月2日舉行，主題為「Designer 's Journey」，活動包括平面設計、室內建築和電影及媒體製作學生的作品展覽，以及時裝設計學生的畢業時裝表演，吸引來自13間中學、約160名學生參與。

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責任編輯：馮琪雅