【警察故事】警方PPRB升格PR Wing陳東領軍推「3緻」　5大方向說好警察及中港故事

▲ 警察公共關係部助理處長陳東（右）表示，今次升格部門層次更高，可調動更多資源以作出長遠策略。左為曾淑賢。（梁偉榮攝）

警察公共關係科（PPRB）正式升格為警察公共關係部（PR Wing），並由陳東接替郭嘉銓出任助理處長（公共關係）。新上任的陳東稱，升格充分展現警隊重視與社群共同推動警政的方針及決心，「公關無小事，即係乜都關事」，希望領導部門做到「3緻」，細緻、極致和精緻。部門在今年起應用「24小時輿情追蹤機制」，協助警隊了解升溫話題、抹黑言論及假消息，主動澄清針對警隊的流言蜚語。警方又強調，個別警員違規違法行為，絕不影響公關工作。

正式升格的公共關係部昨日在灣仔警總舉行開幕典禮，出席者包括警務處長蕭澤頤、3名副處長袁旭健、周一鳴及劉賜蕙、行動處長陳俊燊等。陳東解釋，今次升格部門「層次更高」，可調動更多資源以作出長遠策略，部門架構、工種、工作方向則維持不變，會積極推動警隊公關策略，應對科技進步及社會轉變帶來的挑戰。他接任後已確立五大工作重點，包括「說好故事、更主動、更多、更快、更新」，期望透過警察故事說好「香港、中國故事」。

24小時輿情追蹤機制 主動澄清

陳東明言，借鏡曾駐守網罪科的經驗，希望利用新科技助警隊及早應對假消息及假新聞，舉例部門引入「24小時輿情追蹤機制」，令警隊公關策略更有智慧、專業形象更立體化。公共關係部總警司曾淑賢解釋，修例風波反映假消息破壞力強，「仍有不少人相信太子站、新屋嶺『事件』」，部門有必要透過科技協助主動澄清，阻止誤解及仇恨情緒蔓延。

她舉例，早前網上謠傳「警員持槍制止市民在遊戲機中心食煙」，事實是有人持械破壞店內設施，又拒絕聽從警方指示，警員只是擎出胡椒水發射器戒備並制服疑犯。

少年警訊灣區交流 助認識國情

部門另一重點是青年工作，陳東稱認同國家主席習近平「青年興則香港興，青年發展則香港發展」一話，而警隊亦同樣關愛年輕人，希望待疫情回穩後，少年警訊能舉辦大灣區交流活動，認識國情。

現屆政府強調要設立關鍵績效指標（KPI），陳東認為部門固然可在「量」上統計，如舉辦多少活動、澄清多少流言，「但我更着重宏觀、質素方面，例如警隊的公眾意見調查，招募數字」，形容這些都是側面反映警隊公關工作成效。

對於有調查指警民關係及本港新聞自由下跌，與警方執法行動有關，陳東不認同說法，「警隊尊重不同自由，可以發表不同言論，前提是不能違法」，市民對警隊有誤解主因是假消息，「建立關係並非一蹴即就，要細水長流。」

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記者：蘇文軒