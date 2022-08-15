【虛假認證】進口商因供應虛假安全認證急凍帶子刺身　被判罰款3.2萬元

▲ ​一個進口商因供應已應用虛假商品說明的急凍帶子刺身作售賣用途，被判罰款3.2萬元。（資料圖片）

​一個進口商因供應已應用虛假商品說明的急凍帶子刺身作售賣用途，違反《商品說明條例》（《條例》），今日（15日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款3.2萬元。涉案約220公斤急凍帶子刺身亦被充公。

海關早前接獲舉報，指市面上有一款懷疑附有虛假日本安全認證說明的急凍帶子刺身出售。海關人員隨後從一間連鎖超級市場的將軍澳分店試購該款急凍帶子刺身，經調查後發現包裝盒上附有安全認證的標籤，印上「安全確認証259302」的字眼。海關其後獲有關認證機構確認，該款急凍帶子刺身包裝盒上的安全認證屬虛假的標籤。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶，購買商品前應清楚了解其詳細資料和聲稱，如有懷疑，可向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，或供應或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

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記者：黃穎津