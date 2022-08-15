  • 30°C
香港時間 : 2022815日 (週一) 19:13
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛假認證】進口商因供應虛假安全認證急凍帶子刺身　被判罰款3.2萬元

社會 18:58 2022/08/15

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

​一個進口商因供應已應用虛假商品說明的急凍帶子刺身作售賣用途，被判罰款3.2萬元。（資料圖片）

​一個進口商因供應已應用虛假商品說明的急凍帶子刺身作售賣用途，違反《商品說明條例》（《條例》），今日（15日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款3.2萬元。涉案約220公斤急凍帶子刺身亦被充公。

海關早前接獲舉報，指市面上有一款懷疑附有虛假日本安全認證說明的急凍帶子刺身出售。海關人員隨後從一間連鎖超級市場的將軍澳分店試購該款急凍帶子刺身，經調查後發現包裝盒上附有安全認證的標籤，印上「安全確認証259302」的字眼。海關其後獲有關認證機構確認，該款急凍帶子刺身包裝盒上的安全認證屬虛假的標籤。

海關提醒商戶須遵守《條例》的規定，消費者亦應光顧信譽良好的商戶，購買商品前應清楚了解其詳細資料和聲稱，如有懷疑，可向有關商標持有人或其代理商查詢。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中將虛假商品說明應用於任何貨品，或供應或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【非法勞工】2名孟加拉籍黑工涉用他人外賣平台賬戶接單　遭判監22個月14日
今日 17:58
【非法勞工】2名孟加拉籍黑工涉用他人外賣平台賬戶接單　遭判監22個月14日
【非法集結】涉參與6.12非法集結　「爆眼教師」楊子俊認罪判囚9個月
今日 18:12
【非法集結】涉參與6.12非法集結　「爆眼教師」楊子俊認罪判囚9個月
【虐兒判囚】涉掌摑20個月女嬰兼打額頭　 菲傭認兩虐兒罪判囚6周
今日 19:09
【虐兒判囚】涉掌摑20個月女嬰兼打額頭　 菲傭認兩虐兒罪判囚6周
【創業支援】明專及明愛白英奇專業學校成立創業培育中心　助學生實踐創業項目
今日 18:49
【創業支援】明專及明愛白英奇專業學校成立創業培育中心　助學生實踐創業項目

你可能感興趣

【非法勞工】2名孟加拉籍黑工涉用他人外賣平台賬戶接單　遭判監22個月14日
今日 17:58
【非法勞工】2名孟加拉籍黑工涉用他人外賣平台賬戶接單　遭判監22個月14日
【非法集結】涉參與6.12非法集結　「爆眼教師」楊子俊認罪判囚9個月
今日 18:12
【非法集結】涉參與6.12非法集結　「爆眼教師」楊子俊認罪判囚9個月
【虐兒判囚】涉掌摑20個月女嬰兼打額頭　 菲傭認兩虐兒罪判囚6周
今日 19:09
【虐兒判囚】涉掌摑20個月女嬰兼打額頭　 菲傭認兩虐兒罪判囚6周
食用安全 九龍 屈臣氏 商品說明條例 海關 將軍澳 日本

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
今日 10:00
【消委會】19款口罩不符過濾效率聲稱　「CASETiFY」含菌量超標逾6倍
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
11:24 2022/08/14
【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人
16:42 2022/08/14
【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人