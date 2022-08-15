【消委會】貴口罩MaskOn._未獲滿分被指耳帶易斷　RAZE取5星滿分

▲ 貴口罩MaskOn._未獲滿分被指耳帶易斷，RAZE取5星滿分。（陳靜儀攝）

消委會測試也涵蓋市面單價較高的平面口罩，包括平均每個3.3元的RAZE口罩樣本，以及4.8元的MaskOn._樣本，但表現參差。RAZE獲滿分推介；而MaskOn._則只獲4分，消委會指口罩耳帶較易拉斷。

MaskOn._耳帶易拉斷

港人熱捧的品牌MaskOn._只獲4星總評，多項測試包括「細菌、顆粒過濾效率」、呼吸舒適度等項目均取滿分；但含菌量一欄只有4.5分，「耳帶斷裂能力」只獲3分是最低，結果拖低總分。其中一項測試項目，評估耳帶是否容易與口罩主體分離，結果顯示MaskOn._的斷裂拉力均低於10N，即較容易拉斷。消委會籲消費者佩戴及除下口罩時，要小心處理。

MaskOn._解釋耳帶較易拉斷，基於設計考慮用家佩戴時的舒適度，強調測試環境溫度極端，也不理想。公司又解釋，耳帶設計已確保不會對口罩防護性有影響，認為現時的耳帶拉力最適合消費者佩戴。

至於RAZE的平面口罩樣本獲滿分，「細菌、顆粒過濾效率」、「耳帶斷裂能力」及含菌量等項目取滿分。RAZE發言人稱，後者滿分關鍵在於口罩經過光觸媒結構塗層處理，該技術經歷10年時間研發，具更細緻的覆蓋能力及殺菌效果。

另一款也獲5分滿分的「世安堡」口罩樣本，品牌建議用家在室內佩戴4小時便要更換，而室外活動2至3小時便要更換，以確保高效防護功能。

5款獲消委會滿分口罩，包括「RAZE」3層光觸媒抗菌口罩、「世安堡」3層一次性醫療口罩、「異度空間工作室」Harry Potter 平面口罩、「香港保家」三層防護口罩，以及「Simply Mask」成人口罩。

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記者：陳麗娜