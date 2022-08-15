【美食節2022】美食博覽等4展吸引逾43萬人次入場　近5成人花費千元或以上

▲ 美食博覽等4展吸引逾43萬人次入場，近5成人花費千元或以上。（資料圖片）

一年一度的美食博覽、家電‧家品‧博覽、美與健生活博覽以及香港國際茶展今日（15日）閉幕，展覽共吸引逾43萬人次入場參觀購物，大會指有9成受訪展商表示接受至少一項電子消費券支付方式，近5成受訪者在展覽花費千元或以上。

香港貿發局副總裁張淑芬表示，縱然在疫情下展商未能提供試食，今屆美食博覽及同期展覽依然人流暢旺，無損市民的消費意欲，紛紛以剛派發的電子消費券選購心頭好；而首次在博覽舉行的直播帶貨活動亦幫助展商增加產品推廣渠道，拓闊客源。

我們亦樂見美食博覽貿易區及茶展得到多個地區展館及參展商的鼎力支持，促成更多商機。

適逢電子消費券於展覽開始前派發，而會場亦有9成受訪展商表示接受至少一項電子消費券支付方式，鼓勵市民盡情消費。

大會亦於展覽期間抽樣訪問約980名入場人士，48%受訪者在展覽現場花費1,000元或以上，而整體受訪者的人均消費額約1,400元。此外，調查亦顯示有近75%受訪者曾在場內使用電子支付方式付款，當中超過78%受訪者曾經使用消費券購物。

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責任編輯：李榮忠