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【食物安全】63歲婦「雪卡毒」中毒　曾於明星燒鵝海鮮專門店購買魚回家進食

社會 19:53 2022/08/15

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63歲婦「雪卡毒」中毒，曾於明星燒鵝海鮮專門店購買魚。（網上圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗懷疑「雪卡毒」中毒個案，涉及一名病人，初步調查顯示，病人在新蒲崗明星燒鵝海鮮專門店購買魚並進食。

該名受影響的63歲女子於8月13日在家晚膳期間吃魚，約5小時後出現腹痛、腹瀉、頭暈、虛弱、四肢麻痺、噁心和嘔吐等「雪卡毒」中毒病徵。她8月14日到伊利沙伯醫院急症室求醫並入院接受治療，現時情況穩定。

初步調查顯示，涉事的魚於8月13日購自新蒲崗明星燒鵝海鮮專門店。

雪卡毒素食物中毒在熱帶地方並不罕見，主要與進食大珊瑚魚有關。這類大魚會吃珊瑚礁海域的小魚，而小魚則吃有毒海藻，故毒素積聚在大珊瑚魚體內，特別是內臟。

受影響人士可能會出現口及四肢麻痺、嘔吐、腹瀉、冷熱感覺顛倒及關節和肌肉痛等病徵。中心發言人指，大部分雪卡毒素中毒人士都會痊癒，不會對健康帶來長遠後遺症，但攝取過多毒素可影響循環及神經系統。

此外，煮食不能將毒素分解。

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責任編輯：李榮忠

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