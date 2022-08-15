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【食物安全】53歲婦畢架山採野菇進食　食物中毒上吐下瀉入院治理

社會 20:04 2022/08/15

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53歲婦畢架山採野菇進食，食物中毒上吐下瀉入院治理。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）正調查一宗懷疑進食野生菇類後引致食物中毒的個案，並呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。

個案涉及一名53歲女病人，她8月13日在家進食菇類約15分鐘後，出現腹痛、腹瀉、噁心和嘔吐徵狀，同日到廣華醫院急症室求醫，並入院接受進一步治療，情況穩定。初步調查顯示，病人進食的野生菇類於8月13日在畢架山一帶山邊採摘。衞生防護中心調查仍在繼續。

衞生防護中心發言人表示，由於難於辨別菇類是否適宜食用，籲市民切勿採摘野生菇類進食。

發言人補充，進食菇類引致的食物中毒一般為急性。病徵通常包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐和腹痛等腸道徵狀。因應不同的菇種，病人亦可能出現如大量流汗、幻覺、昏迷或其他神經系統病徵和肝衰竭，嚴重者更可能引致死亡。如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫。如有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

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記者：黃穎津

 

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